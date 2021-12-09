"Интергал-Буд" не впервые признают лучшей компанию на рынке, отметила коммерческий директор компании.

8 декабря состоялась торжественная церемония награждения IX Всеукраинской строительной Премии IBUILD 2021, которая отмечает лучшие компании и проекты в отрасли. В этом году триумфатором стала компания "Интергал-Буд", получившая несколько наград, в частности, в номинациях "Застройщик года" и "Репутация и доверие".

"Это не в первый раз, когда "Интергал-Буд" признают лучшей компанию на рынке. Однако нынешняя премия особенная для нас. В 2021 году мы отметили свое 18-летие. В течение столь длительного времени "Интергал-Буд" демонстрировала стабильное развитие. Мы выстояли в кризисные для отрасли периоды, укрепив свои позиции. Нам доверяют потребители, которые выбирают нас именно за нашу надежность и устойчивость" – отметила Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

Награду "Лучший жилой комплекс премиум-класса" получил МФК INTERGAL CITY. Это флагманский проект в портфеле "Интергал-Буд".

"К комплексам премиального класса обычно приковано наиболее пристальное внимание, ведь для их строительства используются только лучшие материалы и технологии. Победа INTERGAL CITY в этой категории свидетельствует об исключительности проекта. Это будет настоящая архитектурная жемчужина Киева, город будущего и по форме, и по наполнению", – отметила Екатерина Закалюжная, руководитель отдела продаж МФК INTERGAL CITY.

Автор: Иван Бойко