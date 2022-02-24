В Одессе ДТЭК Одесские электросети и ГАСК горсовета презентовали совместный план по решению проблем с электроснабжением новостроев.

Как рассказал во время совместной пресс-конференции начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев, в одесской агломерации более 200 строящихся объектов, и в десятой части из них есть проблемы с электроснабжением из-за невыполнения застройщиками предусмотренных законодательством условий присоединения к сетям.

"Нередко жители Одессы покупают опасные квадратные метры в так называемых "проблемных объектах", без полного пакета разрешительных документов. А затем дома возникают немало трудностей, в том числе с электроснабжением. В итоге одесситы выходят на митинги, перекрывают дороги, ибо оказываются в безвыходной ситуации. Можно понять людей, они купили жилье и их не волнует, кто виноват. Им нужно решить задачу, а нам – внедрить механизмы противодействия строительству без полного пакета документов и защитить наших граждан на самом старте строительства, – сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

В целом в Одесской области уже удалось в десяти объектов решить проблемы с электроснабжением, а квартиры одесситов перевести с коммерческого на бытовые тарифы.

"Удалось это сделать благодаря переговорам и включению в решение проблемы жителей и горсовета", – сообщил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Александр Фоменко.

Также участники отметили, что обеспечение возможности присоединения к сетям по постоянной схеме жилых домов – ответственность застройщика, а выполнение технических условий – заказчика, согласно законодательству. Но в итоге приходится разрешать проблемы местной власти и энергетикам. Такой успешный пример в Одессе на улице Сахарова, 16а, где при содействии ГАСКа Одесского горсовета и ДТЭК в конце прошлого года квартиры одесситов перевели на тарифы для бытовых абонентов.

Чтобы помочь жителям многоквартирных домов, которые столкнулись с проблемой отсутствия договоров на электроснабжение и вынуждены платить по промышленному тарифу, ГАСК и ДТЭК Одесские электросети готовы информировать о всех выданных разрешительных документах, а также сертификатах готовности, проблемах с техусловиями присоединения к сетям. Также обе организации планируют создавать диалоговые площадки, проводить консультации, предлагать варианты, которые позволят подключить дома.