Член комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Джеральд Коннолли заявил о возможном введении санкций против Китая "за поддержку России". Вроде бы такие планы могут быть воплощены в жизнь очень быстро. Однако я пока рассматриваю это как элемент избирательной кампании в Соединенных Штатах.

Такие идеи не единичны. Можно вспомнить инициативы Трампа принудительно убрать китайских собственников из стратегических предприятий США (Трамп планирует заставить китайских собственников продать любые холдинги, "которые угрожают национальной безопасности Америки", в первую очередь в таких сферах как энергетика, технологии и сельское хозяйство), ввести новые ограничения по доступу китайских компаний к стратегическим отраслям и наукоемким технологиям, особенно там, где искусственный интеллект, оборонные и IТ-индустрия... Поэтому количество инициатив по санкционным механизмам против Китая ближе к выборам в США будет увеличиваться.

Выдвигать подобные идеи будут разные группы трампистов. Однако и демократы тоже могут предлагать подобные инициативы – чтобы забрать какие-то аргументы у оппонентов.

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Однако надо смотреть, насколько готовы Соединенные Штаты, во-первых, реализовать любые такие идеи санкционных механизмов. Во-вторых, насколько такие идеи соответствуют интересам американских корпораций и не связано ли это с конкурентными войнами. И, конечно, сколько США готовы платить за такие санкции.

Санкции - это один из большого количества действенного инструментария, который есть у Вашингтона для уменьшения сближения между Китаем и РФ

Дело в том - и мы это понимаем - что в случае введения санкций будет симметричный/асимметричный ответ со стороны Китая. Какой он может быть? Это может быть прекращение каких-то транзакций. Это может быть обострение на Корейском полуострове. Поэтому, на данный момент, я и говорю, что идеи санкций - это больше электоральные проявления, а не какая-то систематическая политика по введению какого-то очередного пакета ограничений в отношении Китая.

Даже несмотря на то, что Китай в Штатах действительно связывают с Российской Федерацией. Ни среди республиканцев, ни среди демократов нет иллюзий, что за Россией стоит Китай. США видят опасность сближения между Пекином и Москвой - это также очевидно. Поэтому санкции - это один из большого количества действенного инструментария, который есть у Вашингтона для уменьшения сближения между Китаем и РФ…

Но пока я не вижу даже всех стейкхолдеров, которые, в случае реалистичности подобных санкционных пакетов, подключаются. Есть лишь небольшое обсуждение в экспертном сообществе. Однако, если это выйдет на уровень комитета, на уровень публикаций экспертов на ключевых аналитических площадках, тогда можно будет сказать, что это уже формирование политики. И да, тогда такие санкции будут внедрены.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества