Сообщается, что приоритет в закупках будет предоставляться автобусам украинских производителей.

Кабинет министров принял решение о выделении 1 млрд гривень на закупку школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Правительство сегодня принимает решение о выделении 1 млрд грн на закупку школьных автобусов. Средства будут выделены в виде субвенции для регионов. Безопасность и качественное образование наших детей - это главная инвестиция, которую может делать государство", - сказал он.

По словам премьера, в прошлом году правительство так же выделяло 1 млрд грн на эту программу закупок. Было приобретено 434 школьных автобуса.

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"И в прошлом году, и в этом году приоритет отдается украинским производителям. Таким образом мы еще и поддерживаем украинскую экономику", - добавил Шмыгаль.

Образование в Украине во время войны - последние новости

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в зимний период будет введен ряд мер по проведению учебного процесса. В крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

В этом году в Харькове построили первую подземную школу.

Из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов Запорожье также реализует проект по строительству подземных учебных заведений. Строительство было начато на 5 локациях.

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