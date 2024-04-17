В течение 2023 года комбинат "Запорожсталь", который принадлежит компании Метинвест Рината Ахметова, направил 750 млн грн в обновление технологических мощностей предприятия. Всего с начала полномасштабного вторжения завод направил на обновление более 1,2 млрд гривен. А в этом году запланировано инвестировать в модернизацию еще миллиард.

Основное внимание на заводе уделили обновлению оборудования, которое должно надежно работать в нынешних непредсказуемых условиях: ключевые проекты были реализованы в аглодоменном переделе комбината.

Также была капитально отремонтирована доменная печь №3, и проведен комплексный ремонт оборудования цеха горячей прокатки. Кроме того, был реализован ряд проектов, направленных на обеспечение устойчивой работы и увеличение производственного ресурса энергетического оборудования, объектов инфраструктуры предприятия, повышение безопасности производственного процесса для персонала и цифровизации и т.д.

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В 2024 году на Запорожстали предусмотрены капитальные инвестиции в сумме около 1 млрд гривен: программа направлена на поддержку и модернизацию оборудования, внедрение функциональных программ по охране труда и промышленной безопасности, информационных технологий, социальной сферы и т.д.

"Несмотря на неполную загрузку производственных мощностей, блэкауты и террор со стороны страны-агрессора, мы продолжаем реализовывать инвестиционную программу по поддержке надежности оборудования, стабильно работать и усиливать национальную экономику на пути к победе", - отметил Генеральный директор завода Роман Слободянюк.