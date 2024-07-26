Со временем Россия может оказаться в иранском сценарии, когда деньги застряли в стране.

Большие государственные расходы России и дефицит рабочей силы привели к резкому росту реальной заработной платы и потребления, но экономика рискует перегреться, пишет Financial Times.

Отмечается, что процентные ставки взлетели до небес, поскольку Россия ожидала экономического коллапса, вызванного западными санкциями. Но за последние два года ситуация полностью изменилась. У россиян появились лишние деньги, и они охотно с ними расстаются. Война затянулась, рост зарплат в оборонной промышленности заставил гражданский бизнес последовать их примеру, чтобы привлечь работников на фоне острой нехватки рабочей силы. В результате Россия неожиданно оказалась в эпицентре бума потребительских расходов: "Реальная заработная плата стремительно растет. У вас есть люди, которые почти не зарабатывали денег до полномасштабного вторжения... которые вдруг имеют огромные суммы денег", – считает эксперт по экономике России в Немецком институте международных отношений Янис Клюге.

По данным Росстата, реальная заработная плата выросла почти на 14%, а потребление товаров и услуг – примерно на 25%. В этом году ожидается дальнейший рост реальной заработной платы до 3,5%, а также ожидаемый скачок реального располагаемого дохода на 3%. Уровень безработицы, который составлял 7-8% в 2022 году, сейчас составляет рекордно низкие 2,6%.

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По словам журналистов, такое взрывное повышение зарплаты ощущается по всему социально-экономическому спектру, кардинально меняя жизнь целого ряда рабочих профессий. В то же время западные санкции и контроль над российским капиталом приостановили поступление средств от состоятельных граждан: "Все, кто принадлежит к высшему среднему классу, просто наслаждаются действительно хорошей жизнью", – заявляет московский инвестор и предприниматель говорит Сергей Ишков, подчеркивая количество новых ресторанов и процветающий российский рынок электронной коммерции.

Один российский олигарх сказал FT, что "почти все, кого я знаю, кто уехал из России после февраля 2022 года и вернулся или путешествует туда, говорят, что Москва – лучший город в мире". У многих россиян есть ощущение, что их финансовое положение улучшается.

Как долго может длиться вечеринка

Экономисты отмечают, что бум в значительной степени подпитывался государственными расходами, инвестированием непосредственно в оборонную промышленность и поддержкой других секторов, таких как сельское хозяйство, инфраструктура и рынок недвижимости. В то же время Центральный банк пытается противодействовать таким инициативам и росту базовой инфляции до 8,7%, удерживая процентную ставку на уровне 16% с декабря 2023 года. Но некоторые экономисты прогнозируют замедление темпов роста уже этой осенью: "Если просто посмотреть на цифры, то макроэкономическая политика России является абсолютно несбалансированной. Это свидетельствует о том, что этот большой бум расходов повлиял на другие секторы экономики. Пока что они не смогли снизить инфляцию, и это вызывает беспокойство правительства и центрального банка", – подчеркивает директор Института развивающихся стран Банка Финляндии Икка Корхонен.

Сейчас новообретенное благосостояние российских потребителей меняет внутреннюю экономику и само общество. Наибольшие изменения в доходах произошли у военнослужащих, рабочих и служащих. Курьер теперь может зарабатывать столько же, сколько получают члены Российской академии наук: "Люди получают такие высокие зарплаты. Что же делают россияне? Они потребляют как сумасшедшие, и это потребление создает внутренний спрос", – говорит научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Александра Прокопенко.

Люди с ранее низкими доходами увеличивают спрос на товары длительного пользования, такие как лучшее жилье или автомобили, а также на услуги, включая ремонт жилья, туризм и рестораны. Распределение доходов также меняется, по словам некоторых владельцев бизнеса.

Отток капитала из России также замедлился. После вторжения центральный банк называл отток капитала риском для финансовой стабильности, но недавно убрал его из списка проблем: "В верхнем сегменте все понятно: у людей много денег, им некуда их тратить, поэтому они тратят их на впечатления Если раньше они выводили деньги, открывали какие-то счета, покупали квартиры в Черногории, то сейчас все эти деньги находятся в стране", – говорит петербургский ресторатор Антон.

В статье отмечается, что последствия этого становятся все более очевидными в разных секторах. Бум потребительских расходов – это радикально иной результат, чем ожидали экономисты в начале войны: "Два года назад мы ожидали совсем другого сценария развития событий, по сути, того, что в России будет экономический спад, вызванный обвалом экспорта и безработицей", – говорит Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Одним из крупнейших факторов недавнего потребительского бума стал ряд субсидированных ипотечных программ. Однако значительный разрыв между официальной ставкой и ипотечной ставкой создал "чрезмерный арбитраж на рынке новостроек". Хотя эта программа была свернута 1 июля после неоднократных призывов центрального банка, ее последствия были долговременными.

Резкое увеличение государственных расходов обеспокоило некоторых фискальных консерваторов, которые вместе с центральным банком успешно сдерживали программы, субсидируемые государством. Сейчас такие механизмы финансирования становятся все более распространенными: "Сельское хозяйство. Оборона. Нефтяная и газовая промышленность – они финансируются с помощью тех же механизмов. До войны мы пытались ограничить этот механизм", – пишут авторы.

Чтобы покрыть дефицит бюджета Россия была вынуждена задействовать активы Фонда национального благосостояния. В результате его ликвидные активы упали с 8,7 трлн рублей в январе 2022 года, или 6,6% ВВП, до 4,6 трлн рублей в конце июня.

По словам экспертов, трехлетний бюджетный план предусматривал сокращение государственных расходов в 2025 году, что свидетельствует о том, что власти ожидали окончания войны к тому времени. Однако недавний толчок к повышению налогов свидетельствует, что правительство может быть более пессимистично настроено и ему нужно будет "удерживать уровень расходов на достаточно высоком уровне".

Руководство центрального банка открыто выступает против увеличения государственных расходов, но без особого успеха. Вместо этого они продолжают применять традиционные меры монетарной политики, такие как повышение ставок, пытаясь предотвратить перегрев экономики и рост инфляции.

Другие экономисты отмечают, что даже рекордно высокая процентная ставка центрального банка не смогла охладить потребительский рост. А это свидетельствует, насколько сильно на экономику теперь влияют государственные расходы. Бывший высокопоставленный чиновник соглашается, что традиционные механизмы монетарной политики центрального банка уже не работают так, как прежде: Центральный банк построил финансовую крепость. Экономика стала намного устойчивее, но она не реагирует на инструменты центрального банка", – говорит он.

"Я не думаю, что реальные доходы могут продолжать расти... так, как они растут сейчас. Темпы роста производства начнут снижаться уже в этом году. Просто не хватает новых людей", – добавляет Корхонен из Банка Финляндии.

Дефицит рабочей силы является повсеместным. Со временем Россия может оказаться в "иранском сценарии, когда деньги застряли в стране, что приведет к непомерным ценам на недвижимость, завышенным ценам на фондовом рынке и низкому качеству жизни", – говорит российский олигарх.

Проблемы экономики РФ

Ранее УНИАН писал, что Владимир Путин создал жилищный "пузырь", российские чиновники бьют тревогу. Цены на недвижимость в крупнейших городах России за последние три года выросли на 172%.

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. По меньшей мере десяток бизнесменов получили более 11,3 миллиарда долларов за 2023 год и в первом квартале этого года, согласно данным о дивидендах. Многие из них имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, а некоторые даже попали под санкции.

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