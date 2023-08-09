Экономический эффект от этого будет измеряться миллиардами долларов, которые пополнят экономику Украины.

Доходная часть украинского бюджета может вырасти на 35% при условии разблокировки украинских портов и экспорта не только зерна, но и продукции других отраслей.

Экономический эффект от этого будет измеряться миллиардами долларов, которые пополнят экономику Украины, заявил в эфире УНИАН президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Владимир Щелкунов.

По его словам, такое развитие событий будет иметь крайне положительный эффект для пяти различных отраслей Украины, которые страдают из-за войны и работают не на полную мощность.

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"У нас страдают мощные отрасли, такие, как металлургия, горнообогатительная и так далее, и так далее. Потому что, когда будет исполнена эта, как мы ее назовем сделка или договоренность о разблокировке портов, конвои и так далее, и так далее, тогда будут работать все отрасли. Мы же не можем зациклиться на зерне, а остальным что делать? Они и так страдают, работают на 35%, кто на 55%", – заявил эксперт.

По словам Щелкунова, давать прибыль и быть бюджетообразующими могут 5 отраслей, а такой сценарий событий как разблокировка – вполне возможен.

"Мы выступили с инициативой, как Международная палата, и нас поддержала штаб-квартира в Париже, что на замену может прийти полная разблокировка портов, введение каких-то конвоев, которые подчинялись бы ООН или тем странам, которые заинтересованы в разблокировании Черного моря. И непосредственно страхование судов, работающих в этом как раз интервале, в этом регионе. И для этого нужна непосредственно добрая воля и оперативность всех тех, кто понимает, что, как сказал мой коллега, предыдущего формата априори не может быть, он абсурдно будет выглядеть, его нет, не существует", – заявил Щелкунов.

Как ранее заявил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, разблокировка портов для всех отраслей может дать значительный эффект.

"По предварительным подсчетам, в целом эта разблокировка портов может дать до 18-20 миллиардов долларов в экономику. Это не только для государства, это в целом для нашей экономики", – заявил Головко.

Также, по словам Головко, стоит признать факт, что блокировка портов имеет крайне негативное влияние на экономику. А, в конце концов, это влияет на обороноспособность страны.

"Речь идет о том, что блокировка морских портов истощает украинскую экономику. А если истощается экономика, истощается финансирование сектора безопасности, потому что мы знаем, что нам помогают наши западные партнеры, но эти средства не должны идти на оборону. То есть оборону финансирует украинский народ, украинский бизнес за счет своих налогов", – заявил эксперт.