Без разблокирования портов Украина не сможет возродить экономику даже в том виде, в котором она была до войны, отмечают представители бизнеса.

"Зерновая сделка" стала для Украины капканом, в который ее загнала РФ, но благодаря украинским спецслужбам у украинской стороны начали появляться переговорная позиция и шанс разблокировать порты для всех грузов.

Как рассказал руководитель Проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовоз в эфире 24 канала, это очень важно, ведь альтернативы портам не существует – без них Украина не сможет возродить экономику даже в том виде, в котором она была до войны. Поэтому именно на восстановление свободного судоходства должны работать все министерства, а не только Министерство инфраструктуры.

"Зерновая сделка – это капкан, в который нас загнали россияне. Это была легитимизация террора, который они совершали, и мы позволили им быть пиратами. Мне очень трудно оценить, почему власти тогда приняли такое решение. Наверное, не было тогда другого выхода. Но сейчас ситуация иная: мы ничего не можем везти. И это хороший шанс для нас начать вывозить полностью всю продукцию", – убежден Водовоз.

Видео дня

Он подчеркнул: благодаря успешным атакам на российские корабли, которые произошли в последние дни (подбитие "Оленегорского горняка" и удар по танкеру СИГ – ред.), Украина показала силу в Черном море. Эти атаки обязательно будут иметь реакцию со стороны компаний, которые дают корабли для вывоза российских товаров, и страховых компаний, работающих с российскими судовладельцами.

"Что будет со страховыми компаниями, которые страхуют эти суда? Наверное, мы будем ждать в ближайшую неделю-две отказа от страхования. Наверное, вырастут ставки для них. Наверняка часть тех, кто владеет судами, откажутся перевозить российский товар. И тогда у нас появляется переговорная позиция. Теперь у нас есть аргументы, и я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на переговоры и снова договорились о какой-то части экспорта. Если россияне везут все – значит, и мы должны везти все", – подчеркнул Водовоз.

Он также отметил, что для Украины не существует альтернативы портам, и без них мы не сможем возродить экономику даже в довоенном виде.

"Блокада портов – очень сильный удар как по налогам, так и в валютной выручке. Сейчас мы этого не чувствуем, потому что имеем помощь западных партнеров. 51% бюджета у нас финансируется полностью донорами. Но что будет, когда это закончится? Если политика в Европе, в США поменяется? Именно поэтому надо думать сейчас о том, как открывать порты и как вывозить свою продукцию. Ведь железная дорога и автотранспорт не обеспечат наш экспорт", – акцентировал Водовоз.

По его мнению, учитывая серьезность вопроса, Украина должна активизировать переговоры с международными партнерами, и привлечь больше ведомств внутри страны к его решению.

"У нас разблокировкой портов почему-то занимается только Министерство инфраструктуры. Нет широкого фронта в государстве, где бы занималось и МИД, и Министерство экономики, и военные ведомства. А тут нужен широкий фронт! Большая огласка, чтобы каждое посольство в каждой стране знало, что тема разблокировки портов – это №1 тема для Украины", – резюмировал Водовоз.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом для восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.