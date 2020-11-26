Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - портрет Леонида Каденюка.

Национальный банк Украины выпустил первую вертикальную сувенирную неплатежную банкноту, посвященную первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты - портрет Леонида Каденюка, над которым надпись - "Первый космонавт Укаины".

Основное изображение обратной стороны - космический корабль "Колумбия" на фоне планет солнечной системы.

"Сувенирная банкнота содержит большой спектр защитных элементов, в частности - оптически переменный элемент SPARK в виде земного шара, - при изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются переходы от зеленого цвета до синего. Банкнота изготовлена ​​на бумаге с водяным знаком, изображением земного шара с материками", - говорится в сообщении.

Банкнота не является платежным средством.

Обновленные 20 гривень

25 сентября 2018 года Национальный банк Украины ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривень с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

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Автор: УНИАН