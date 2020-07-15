Рада отклонила предложения бизнеса по внесению поправок в Налоговый кодекс

По предложению оппозиции закон поредел на целый ряд норм

Верховная Рада Украины при принятии закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (№2524) отклонила ряд предложений бизнеса.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Что хотят изменить в законе

«Вчера приняли в целом 2524. Противоречивые чувства. Абсолютно позитивный для бизнеса закон, по предложению оппозиции, поредел на целый ряд норм», - написал Гетманцев.

В частности, депутат отметил, что был отменен переходной период для производителей смесей и возможность учета остатков в системе такими субъектами. Также был оставлен увеличенный предельный срок для проверки уплаченных налогов, связанных с начислением заработной платы.

«Убрали уточнение правил применения «деловой цели» только для ТЦО (трансфертного ценообразования - УНИАН) и неконтролируемых операций. Остается «деловая цель» для всех операций. Убрали возможность реализовать остатки жидкостей для электронных сигарет, принудив тем самым целую отрасль работать в черную. Зачем? Убрали уточнение концепции вины налогоплательщика, при котором вина в налоговых правоотношениях, не будет иметь презумпции наличия вины в других видах ответственности», - сообщил глава комитета.

Гетманцев также написал, что в процессе принятия закона депутаты убрали норму, которой предусмотрено применение правил «тонкой капитализации» только к процентам по операциям с нерезидентами, а также отменили переносы сроков по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Что изменилось

«Теперь положения по КИКам вступают в силу с 2021 года. Зачем? Ведь с бизнесом были согласованы другие сроки», - написал Гетманцев.

Налоговый кодекс: какие изменения уже были

6 июля 2020 года нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев подал поправки в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", которые полностью игнорируют мнение бизнеса.

14 июля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей.

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