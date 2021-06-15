Система интегрирует информацию о положении своих войск, данные разведки о силах противника, отображает данные о боевой задаче и состоянии подразделения и тому подобное.

Боевая информационная система “Спешенный солдат”, разработана специально для украинской пехоты отечественным производителем военного телекоммуникационного оборудования — компанией Телекарт-прибор (Одесса), повысит эффективность армии до уровня, достичь которого раньше не удавалось, и обеспечить преимущество над противником за счет не количественных, а качественных показателей.

Такое мнение высказал заместитель Министра обороны Украины (МОУ) по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, комментируя журналистам достижения и потенциал украинских оборонных предприятий, в том числе одесского завода Телекарт-прибор, во время выставки "Оружие и безопасность" в столичном МВЦ.

“Я рад сегодня посетить Телекарт-прибор. Знаю, какие там работают специалисты. Верю в то, что у них будет успех. [...] Вчера был саммит НАТО — они начали Defense Technologies Accelerates (ускоритель оборонных технологий). Я убежден, что мы также должны быть прогрессивными, а следовательно — должны двигаться в цифровом пространстве. Хорошо готовить своих людей, активно применять новейшие технологии. Именно так и только так сможем достичь того, что нам никак не удается достичь за счет количественных показателей. Для этого нужно высшее качество, которое дают высокие технологии. Нам это нужно, потому что это будет время, это точность, это будет эффективность. Это то, что сейчас нужно украинским военным”, — заявил Анатолий Петренко.

В ходе выставки "Оружие и безопасность" Телекарт-прибор — разработчик системы связи тактического звена управления войсками и других многочисленных наработок, которые производятся серийно и поставляются на вооружение ВСУ — демонстрирует свои последние новейшие продукты, среди которых в частности — мобильный хирургический кабинет, передвижной пункт управления ГСЧС и боевая информационная система для украинской пехоты, разработанная по стандартами НАТО - "Спешенный солдат" или DSS (Dismounted Soldier System).

Последняя обеспечивает военным переход в цифровое пространство: система интегрирует информацию о положении своих войск, данные разведки о силах противника, отображает данные о боевой задаче и состоянии подразделения и тому подобное. На планшете командира отображается текущее состояние собственных сил и биометрические данные о состоянии личного состава вместе с трансляцией видео с камер со шлемов пехотинцев, и показателями сенсоров.

Эта современная разработка уже проходила тестирование в полевых условиях и, по словам генерального директора компании Телекарт-прибор Алексея Козлова, вскоре DSS будет готова к поставке военным.

“Этот концепт "цифрового солдата" — наше видение того, какое оборудование должно быть у солдата, какая информация должна поступать — к командиру отделения и рядовым солдатам. От оснащения солдата переходим к боевым машинам: БТРы, БМП — любой подвижной бронированный комплекс мы цифровизируем, и он становится объектом автоматизации. Мы своей линейкой практически перекрываем все требования к системам средств связи в тактическом звене ВСУ”, — подчеркнул руководитель предприятия.

Он акцентировал, что такой успех продукции Телекарт-прибор обеспечивается тем, что специалисты компании следят за мировыми тенденциями и консультируются со специалистами НАТО.

"Наша группа - единственная в Украине - входит в подгруппу НАТО, которая занимается системами управления в тактическом звене. Мы переходим в цифровой мир - соответственно, на поле боя должно быть единое информационное пространство, в котором все подразделения будут получать единую информацию. В нужное время, в нужном формате. Все должно быть роботизировано и автоматизировано”, — отметил Алексей Козлов.

Для справки: “Телекарт-Прибор” — одно из крупнейших производственных предприятий юга Украины, оснащенное современным оборудованием. Собственное КБ и сервисный центр обеспечивают полный цикл услуг от проектирования до изготовления с последующим гарантийным обслуживанием. Компания выполняет комплекс работ по созданию системы связи тактического звена управления войсками. Многочисленные разработки Телекарт-Прибор изготавливаются серийно и поставляются на вооружение ВСУ. В частности, на вооружение украинских военных приняты отечественные командно-штабные машины К-1450 различных модификаций, радиостанции (Р-002, Р-005, Р-030) разработки и производства Телекарт-прибор. Кроме того ВСУ использует такую разработку одесского завода, как подвижной командный пункт ракетного комплекса Нептун.

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Автор: Иван Бойко