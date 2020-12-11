Бизнесмен Олег Бахматюк прокомментировал заявление НАБУ об отказе в его экстрадиции.

Бизнесмен Олег Бахматюк прокомментировал заявление НАБУ об отказе в его экстрадиции.

Он заявил, что готов дать ответы на все вопросы детективов, но за более чем год следствия НАБУ так и не захотели его допросить, ведь дело разваливается. Об этом сообщает Dsnews.ua.

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В своем заявлении, размещенном на официальном сайте его компании "Укрлендфарминг", Олег Бахматюк указывает, что закрытое дело, которое реанимировал для НАБУ бывший заместитель генпрокурора Касько, даже не ознакомившись с материалами, касается в первую очередь бывшего и.о. председателя НБУ Александра Писарука, о чем НАБУ никогда не вспоминает, потому что он был чиновником МВФ и имеет на Западе высокую репутацию, а также самого бизнесмена, как бывшего акционера "ВиЭйБи Банка". Причем в этом деле НАБУ так и не установило ни преступного умысла, ни нанесенных убытков, и не проводит допросов обвиняемых, ведь дело разваливается.

Из заявления НАБУ следует, считает бизнесмен, что главной проблемой для детективов в этом деле является не отсутствие доказательств, а то, что они не могут экстрадировать Бахматюка. "При этом только Бахматюк очень хочет, чтобы НАБУ его допросило. И у меня есть объяснение, почему НАБУ этого допроса очень боится ", — пишет бизнесмен. Он напомнил, что он не находится в международном розыске, не прячется от следствия, официально сообщил НАБУ и другим следственным органам о своем фактическом местонахождении, а правоохранительные органы Австрии эту информацию официально подтвердили. «Более того, я все жду официального визита детективов НАБУ, готов и хочу ответить на любые их вопросы. И напрасно жду этого уже год и 2 месяца», — заявляет Бахматюк.

Бизнесмен считает, что «экстрадиционный» хайп вокруг этого дела раздут НАБУ именно потому, что нет никаких реальных результатов расследования, и таким образом НАБУ пытается переложить ответственность на другие, не связанные с расследованием, органы и международные правоохранительные структуры. "Судя по их заявлениям, " не такими" они считают и решение прокуратуры не нарушать международные конвенции. "Не такие" для НАБУ и Интерпол. Хотя все эти структуры не принимают нужного НАБУ решения по одной причине: поскольку это касается нарушения норм международного сотрудничества. И напрямую касается нарушения прав человека, и является сферой рассмотрения ЕСПЧ ".

Бахматюк заявил, что в дальнейшем ожидает визита детективов НАБУ в официально известное им место пребывания, где в рамках международного сотрудничества в соответствии с установленными законодательством процедурами готов дать ответы на вопросы НАБУ к нему. "Все остальные "отмазки" обоснованно буду считать замыливанием глаз украинскому обществу и попытками НАБУ "повесить" провал расследования на другие, причастные к этому следствию, украинские и международные следственные органы и правоохранительные структуры", — заявляет бизнесмен.

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Автор: УНИАН