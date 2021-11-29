Итальянский перекатный завод Metinvest Trametal, являющийся дочерней компанией группы компаний "Метинвест", запустил новую линию плазменной резки металла по технологии, также известной как "кромкообрезные ножницы".
Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".
"Запуск кромкообрезной линии на Metinvest Trametal – значимое событие и для группы, и для наших потребителей. Увеличение мощностей по обрезке кромки листового проката позволит удовлетворять растущие потребности наших клиентов в Италии, среди которых судостроительная компания Fincantieri, а также в Европе и за ее пределами. Проект подтверждает готовность группы инвестировать в высокомаржинальные технологии для удовлетворения новых запросов наших клиентов, обеспечивая возможности для устойчивого экономического роста и создавая рабочие места в регионе", – отметил директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко.
Сообщается, что установка линии плазменной резки Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 с инвестициями в размере 10 млн евро, полученных по кредитной линии банка Италии Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, является ключевым проект программы капитальных инвестиций Metinvest Trametal. Линия позволяет увеличить мощности по производству листового проката с обрезной кромкой почти в четыре раза – с 65 000 тонн до 235 000 тонн в год. Для ее установки на предприятии построили новое, примыкающее к цеху здание общей площадью 6 800 квадратных метров. Запуск новой линии позволит создать 16 новых рабочих мест.
Ввод линии в эксплуатацию состоялся 26 ноября на заводе в Сан-Джорджо-ди-Ногаро на северо-востоке Италии. На церемонии присутствовали представители европейских металлургических компаний, финансовых институтов, органов местной власти и средств массовой информации.
"Мы очень рады завершению этого проекта, несмотря на трудности, которые возникли на местном и глобальном уровне из-за пандемии коронавируса. Новая кромкообрезная линия позволяет нарастить наши производственные мощности без увеличения нагрузки на окружающую среду. Проект обеспечивает создание новых рабочих мест в регионе, укрепляя позиции Metinvest Trametal как ведущего поставщика стальных решений для наших клиентов", – заявил руководитель проекта, директор Metinvest Trametal Марко Каррара.
Напомним, группа "Метинвест" приобрела Trametal в 2008 году. Производительность четырехвалкового реверсивного стана (стана "кварто") предприятия составляет 600 тысяч тонн высококачественного горячекатаного листового проката в год. Продукция используется в кораблестроении, трубной промышленности и других отраслях производства. В 2020 году Metinvest Trametal поставил прокат для строительства моста Святого Георгия, новой устойчивой конструкции, спроектированной архитектором Ренцо Пиано. Мост соединил две части Генуи после трагического обрушения моста Моранди. В 2021 году газета Financial Times включила Metinvest Trametal в список 300 климатических лидеров Европы, добившихся наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. На предприятии работают 300 сотрудников.