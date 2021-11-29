Новая кромкообрезная линия позволяет нарастить производственные мощности Metinvest Trametal без увеличения нагрузки на окружающую среду.

Итальянский перекатный завод Metinvest Trametal, являющийся дочерней компанией группы компаний "Метинвест", запустил новую линию плазменной резки металла по технологии, также известной как "кромкообрезные ножницы".

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

"Запуск кромкообрезной линии на Metinvest Trametal – значимое событие и для группы, и для наших потребителей. Увеличение мощностей по обрезке кромки листового проката позволит удовлетворять растущие потребности наших клиентов в Италии, среди которых судостроительная компания Fincantieri, а также в Европе и за ее пределами. Проект подтверждает готовность группы инвестировать в высокомаржинальные технологии для удовлетворения новых запросов наших клиентов, обеспечивая возможности для устойчивого экономического роста и создавая рабочие места в регионе", – отметил директор по продажам группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

Сообщается, что установка линии плазменной резки Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 с инвестициями в размере 10 млн евро, полученных по кредитной линии банка Италии Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, является ключевым проект программы капитальных инвестиций Metinvest Trametal. Линия позволяет увеличить мощности по производству листового проката с обрезной кромкой почти в четыре раза – с 65 000 тонн до 235 000 тонн в год. Для ее установки на предприятии построили новое, примыкающее к цеху здание общей площадью 6 800 квадратных метров. Запуск новой линии позволит создать 16 новых рабочих мест.

Ввод линии в эксплуатацию состоялся 26 ноября на заводе в Сан-Джорджо-ди-Ногаро на северо-востоке Италии. На церемонии присутствовали представители европейских металлургических компаний, финансовых институтов, органов местной власти и средств массовой информации.

"Мы очень рады завершению этого проекта, несмотря на трудности, которые возникли на местном и глобальном уровне из-за пандемии коронавируса. Новая кромкообрезная линия позволяет нарастить наши производственные мощности без увеличения нагрузки на окружающую среду. Проект обеспечивает создание новых рабочих мест в регионе, укрепляя позиции Metinvest Trametal как ведущего поставщика стальных решений для наших клиентов", – заявил руководитель проекта, директор Metinvest Trametal Марко Каррара.

Напомним, группа "Метинвест" приобрела Trametal в 2008 году. Производительность четырехвалкового реверсивного стана (стана "кварто") предприятия составляет 600 тысяч тонн высококачественного горячекатаного листового проката в год. Продукция используется в кораблестроении, трубной промышленности и других отраслях производства. В 2020 году Metinvest Trametal поставил прокат для строительства моста Святого Георгия, новой устойчивой конструкции, спроектированной архитектором Ренцо Пиано. Мост соединил две части Генуи после трагического обрушения моста Моранди. В 2021 году газета Financial Times включила Metinvest Trametal в список 300 климатических лидеров Европы, добившихся наибольшего снижения выбросов парниковых газов в 2014-2019 годах. На предприятии работают 300 сотрудников.

Автор: Григорий Бондарь