В Ивано-Франковской области завершили обновление 28 км трассы Н-10 Стрый – Мамалыга, которая до того находился в "удовлетворительном" эксплуатационном состоянии.

Укравтодор на своей странице в Facebook поделился фотографиями дороги до и после ремонта.

Дорожные работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Один из таких отрезков - возле села Боднаров Калушского района. На объекте выполнен комплекс работ: устройство верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков", - рассказали в автодоре.

В прошлом году на 82-м километре трассы Н-10 также построили новый 54-метровый мост через реку Луква.

Трасса Н-10 Стрый - Мамалыга пересекает Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области, а также связана с трассами М-06 Киев – Чоп, Н-09 Мукачево – Львов и Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, потому имеет стратегическое значение для региона.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" отремонтировано и построено 13 тыс. км дорог, в планах на следующие 2 года – сделать еще 15 тыс. км.