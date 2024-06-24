Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" (далее - ГП "ОМТП") в прошлом году существенно увеличил налоговые отчисления. В 2023 году госстивидор уплатил более 230 млн грн налогов и сборов, что на 38% больше чем в 2022 году.

Такие данные озвучил директор госпредприятия Алексей Мясковский в интервью "Українським новинам".

По его словам, порту удалось сохранить свой довоенный статус одного из крупнейших налогоплательщиков области и отрасли.

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"Каким бы стрессовым ни был 2022 год, по его итогам госпредприятие держало налоговую нагрузку практически на довоенном уровне. За 2,4 года полномасштабной войны мы уплатили около полумиллиарда гривень налогов и сборов. Всего за это время не имели никаких налоговых задолженностей, а в начале полномасштабного вторжения платили налоги досрочно", - отметил он.

Напомним, ГП "ОМТП" - стратегическое предприятие портовой отрасли и один из крупнейших государственных стивидоров страны. Алексей Мясковский возглавил госпредприятие в октябре 2019 года. До назначения руководителем порта работал в должности начальника юридического управления.