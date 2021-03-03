Украинское законодательство не содержит механизма национализации частных компаний, которые ранее были приватизированы и находятся в частной собственности. Решение парламента о национализации "Мотор Сич", если все-таки власть и политики решатся на такой шаг, станет "черной" страницей инвестиционной истории Украины с далеко идущими негативными последствиями.

Об этом заявил экономический аналитик, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в ответ на заявление спикера Верховной Рады Давида Арахамии о подготовке к внесению в парламент законопроекта о национализации "Мотор Сич", пишет РБК-Украина.

"Украинское законодательство не предполагает национализации компаний и не содержит такого механизма. Существует серьезная юридическая коллизия в сфере транзакций с акциями частных компаний, имеющих значительную политическую или стратегическую важность. Любой юрист скажет: невозможно отменить приватизацию предприятия без значительного правового, экономического или политического ущерба для государства Украина", - сказал эксперт.

Охрименко добавил, что сомнительное правовое решение о национализации "Мотор Сич" даже путем принятия отдельного закона лишь усилит позиции китайских инвесторов украинской компании в международном арбитраже, поскольку спорной с точки зрения права национализацией Украина лишь завершит "противозаконную экспроприацию актива" инвесторов из КНР.

Сейчас для принятия парламентом разрабатывается также новый закон о приватизации стратегических предприятий Украины. Но даже в случае его принятия согласно Конституции и общепринятым мировым правовым стандартам новый закон не будет иметь обратной силы - он не может стать основанием для пересмотра решений и действий, которые произошли в актуальном на тот момент законодательном поле. Соответственно, как говорит эксперт, невозможно провести национализацию "Мотор Сич", не нарушая правовых норм как украинских, так и международных.

"Для реализации сценария по национализации "Мотор Сич", как и для пересмотра итогов приватизации в Украине, о которых мы все чаще слышим в последнее время, понадобится принятие отдельного закона, регулирующего такие вопросы. Но многие парламентские политические силы напрямую зависят от тех, кто может пострадать в случае появления такого закона, поэтому перспектива его принятия довольно туманна. Также нужно помнить, что многие приватизированные предприятия уже много раз сменили собственников, а некоторые находятся в собственности иностранных инвесторов, поэтому любая национализация станет "черной" страницей в инвестиционной истории Украины с далеко идущими последствиями", - рассказал Александр Охрименко о возможном развитии событий.

Аналитик обратил внимание, что Украине невозможно будет объяснить или юридически обосновать важность национализации "Мотор Сич", поскольку компания даже не имеет статуса стратегического предприятия - запорожский завод утратил его в 2015 году, когда был исключен из соответствующего перечня постановлением Кабинета Министров.

Спикер Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что на рассмотрение парламента на текущей неделе будет внесен законопроект о национализации "Мотор Сич": "Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, которая является крупным строителем двигателей для вертолетов", - сказал он.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что "Мотор Сич", став крупнейшим получателем дотаций и льгот из государственного бюджета, лишь создает видимость производства. МВД, по словам министра, не смогло закупить авиатехнику производства "Мотор Сич", поэтому вынуждено было закупить продукцию Airbus. Помимо того, как рассказал Аваков, бывший владелец "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев за многие годы независимости, а позже военного конфликта с Российской Федерацией на востоке Украины так и не наладил импортозамещение, поэтому собирает вертолеты из российских комплектующих, которые в обход санкций и ограничений въезжают в Украину через третьи страны.

Как известно, китайские владельцы контрольного пакета акций инициировали иск в международный арбитраж против Украины, где требуют от государства компенсировать их потери в размере $3,6 млрд. Блокирование на протяжении многих лет доступа к управлению компанией для владельцев ее контрольного пакета для целей международного арбитража квалифицировано как "противозаконная экспроприация актива" Украиной.

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Автор: УНИАН