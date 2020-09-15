Приглашенный на слушание почетный президент компании "Мотор Сич", бывший народный депутат Вячеслав Богуслаев на сегодняшнее заседание не явился.

Шевченковский районный суд города Киева отказался удовлетворить ходатайство защиты о снятии ареста с акций компании "Мотор Сич", которая занимается разработкой, производством и обслуживанием двигателей для самолётов и вертолётов.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщила следственный судья Лидия Щебуняева в ходе судебного заседания.

"Шевченковский районный суд города Киева постановил: в удовлетворении ходатайства представителей акционеров компании АО "Мотор Сич" отказать. Постановление обжалованию не подлежит, полный текст постановления огласить 18 сентября 2020 года в 15:30", - сказала она.

Приглашенный на слушание в качестве свидетеля почетный президент компании "Мотор Сич", бывший народный депутат Вячеслав Богуслаев на сегодняшнее заседание не явился. Адвокат, представляющий интересы компании, заявил, что принял все меры для того, чтобы передать информацию свидетелю, но тот на связь так и не вышел. Адвокат попросил перенести суд на полторы недели, мотивируя тем, что за данное время отправленное свидетелю письмо с приглашением успеет дойти до адресата. Однако суд не усмотрел должных оснований для повторного вызова.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Шевченковский районный суд города Киева перенёс слушание по делу об аресте акций компании "Мотор Сич", которая занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, на 14 сентября в связи с тем, что сторона защиты пригласила на слушание почетного президента компании, бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева.

Киевский апелляционный суд 28 августа на очередном заседании по делу об аресте акций компании "Мотор Сич" должен был привлечь представителей государственных органов и в очередной раз пересмотреть решение суда по аресту акций компании, однако отказался удовлетворять жалобы стороны защиты.

Ранее, на заседании 25 августа, Шевченковский районный суд города Киева отклонил иск компании-акционера "Мотор Сич" по отводу судьи Лидии Щебуняевой в деле о наложении ареста на акции компании.

6 августа следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.

Справка УНИАН. АО "Мотор Сич" — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.

Длительное время "Мотор Сич" контролировал бывший нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генконструктором вертолетной техники. В декабре 2019 года он признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти предприятие.

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Автор: УНИАН