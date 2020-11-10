Фонд будет создан по примеру польского фонда охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагает создать отдельный фонд, в котором будут аккумулироваться все экологические налоги и направляться исключительно на улучшение качества окружающей среды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время «Дня устойчивого развития», который проходит на платформе Европейской Бизнес Ассоциации в онлайн-формате, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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«Мы видим проблему в том, что налог на СО2 и часть экологических налогов идут просто в общий фонд государственного бюджета и используются на всё что угодно, кроме направления, по которому должны использоваться. Мы начали работу по созданию фонда как отдельного юридического лица с прозрачной системой принятия решений и возможностью запускать разные механизмы поддержки предприятий», - сказал он.

По словам министра, фонд будет создан на примере польского фонда охраны окружающей среды и природных ресурсов.

«По сути, это банк, который аккумулирует все экологические средства и тратит их по приоритетам – либо это кредитование, либо это прямые инвестиции, либо поддержка каких-то проектов. Мы уверены, что такой фонд сможет привлекать дополнительные внешние средства международных климатических фондов», - подчеркнул министр.

Хронология событий

В мае 2020 года бизнес обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой принять понятный и эффективный механизм уплаты экологического налога, поскольку, несмотря на повышение ставки экологического налога почти в 25 раз, средства используются на виды деятельности, которые не соответствуют компенсационной функции эконалога.

16 мая 2019 года министр окружающей среды Остап Семерак заявил о неправильном распределении средств от экологического налога.

В апреле 2019 года народный депутат Украины Валерия Заружко заявила о том, что только четверть средств, полученных государством от экологического налога могут направляться на экологические мероприятия. Остальные 75% денег уходят в неизвестном направлении.

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Автор: Анна Бредихина