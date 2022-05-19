Необходимое оборудование компания закупила в Израиле.

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входит бронежилет, каска и прибор ночного видения. Передала комплекты компания "Метинвест".

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты - это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Принципиально важно, что работа "Метинвеста" в этом плане носит системный характер. Эта партия - 1000 бронежилетов, это большая партия", - рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Необходимое оборудование компания закупила в Израиле, который использует его для снаряжения своих спецподразделений.

"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов.

Это - инициатива акционера ведь его позиция - помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", - пояснил Александр Водовоз, руководитель проэктного офиса генерального директора "Метинвест".

Как известно, компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже свыше 1,2 млрд грн. На эти деньги закупаются и производятся бронежилеты, каски и аптечки, тепловизоры и дроны для бойцов, предоставляется гуманитарная помощь переселенцам из горячих точек, производятся противотанковые ежи и закупаются автомобили для ВСУ и ТРО.