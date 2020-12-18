В частности, в капитальные ремонты промышленного оборудования 21 подразделения Металлургического комбината имени Ильича в 2020 году инвестировано 1,55 млрд грн.

Группа компаний «Метинвест» в 2020 году выполнила все предусмотренные планово-предупредительные ремонты оборудования в структурных подразделениях меткомбинатов имени Ильича и «Азовсталь».

Как сообщает «Обозреватель», таким образом, украинский металлургический гигант в 2020 году продолжал работу над обеспечением безопасности труда, высокого качества продукции и расширением ассортимента, несмотря на пандемию коронавируса.

В частности, в капитальные ремонты промышленного оборудования 21 подразделения Металлургического комбината имени Ильича в 2020 году инвестировано 1,55 млрд грн. Основные усилия были сосредоточены на завершении капитального ремонта первой агломашины, в ходе которого были произведены замена сменного оборудования, ремонт коллекторов и башенного вагоноопрокидывателя в цехе агломерации капитально, а также полная ревизия комплекса оборудования листопрокатного цеха и работы по замене ряда оборудования в конвертерном цехе.

«Выполняя все необходимое, от контроля работы агрегатов до своевременных и качественных капитальных, планово-предупредительных и текущих ремонтов, мы достигаем главного – безопасной эффективной работы производственных мощностей, высокого качества производимой продукции и получаем возможность ежегодно расширять ассортимент. И это одна из важных составляющих успешного будущего предприятия», – прокомментировал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

При этом инвестиции в капитальный ремонт промышленных мощностей на меткомбинате «Азовсталь» в 2020 году составили 1,32 млрд грн. Ключевые проекты были направлены на восстановление оборудования конвертерного, доменного и коксового производства. В частности, в конвертерном цехе приняли меры для предупреждения аварийных остановок оборудования, в доменном цехе провели полную ревизию печи с переоборудованием ее бункеров, а в кислородном цехе провели ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора ЭК 1500 №8 и воздухоразделительной установки ВРУ-60 станции №1. Кроме того, были проведены работы по восстановлению изношенных элементов коксовых батарей и капитальные ремонты промышленных агрегатов еще в двадцати подразделениях предприятия.

«Мы последовательно реализуем технологическую стратегию развития производства, выполняя плановые ремонты и техобслуживание промышленных агрегатов, тем самым создавая необходимые условия для сохранения конкурентных преимуществ в производстве продукции», – отметил генеральный директор меткомбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.

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Автор: УНИАН