Власть и крупнейшие промышленные группы Украины уже работают над проектами по восстановлению государства после войны. Реализация этих проектов потребует вклада тысяч иностранных компаний, в частности итальянских, в то же время украинские компании уже определили ориентиры и готовы поставлять все, что необходимо, для восстановления.

Об этом пишет в своем материале ведущая итальянская газета la Repubblica.

"Честно говоря, план восстановления Украины все еще остается на бумаге, но он потенциально мобилизует огромные ресурсы — по оценке Всемирного банка, от 411 миллиардов до триллиона долларов США — с момента подписания мирного соглашения, которое сейчас все еще кажется далекой перспективой. Между тем украинские власти и крупные промышленные группы уже работают над идеей восстановления. Два конгломерата, наиболее активно участвующих в этой разведывательной работе, — металлургическая группа Метинвест и энергетический гигант ДТЭК. Руководители этих промышленных групп, Юрий Рыженков и Максим Тимченко, поставили перед собой амбициозную цель: восстановить в юго-восточных регионах Украины работу предприятий, которые захватили россияне после месяцев кровопролитных боев", - пишет издание.

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В частности, Рыженков адаптирует заводы Метинвеста к производственной и иной деятельности, отличной от основного бизнеса, именно для того, чтобы быть готовыми к началу реконструкции, указывает газета. Параллельно они развивают отношения и связи с западными партнерами и компаниями, которые заинтересованы в участии в крупном плане восстановления.

"Метинвест работает с городами, которые больше всего нуждаются в помощи, особенно с Мариуполем, где разрабатывается план реконструкции города, на который компания уже выделила 1,5 миллиона евро. Цель - перепланировать город по рекомендациям опытных международных экспертов. Город не будет прежним, он должен измениться, совершенно очевидно, что мы не отстроим огромный металлургический завод таким, как он был до войны, но мы будем там, мы построим новые металлургические заводы, которые будут производить зеленую сталь",— рассказывает Рыженков.

По данным Всемирного банка, через год войны убытки на территории Украины составляют 135 миллиардов долларов США, в том числе жилищного сектора (38%), транспорта (26%), энергетики (8%), торговли и промышленности (8%) и сельского хозяйства (6%). Срочные меры будут стоить 14 миллиардов долларов США.

"Это правда, что многие мосты разрушены, особенно в юго-восточной части страны, но Метинвест может поставлять сталь для восстановления мостов, как мы это сделали с мостом Сан-Джорджо в Генуе. Относительно железной дороги: поскольку некоторые ее участки повреждены, а "Азовсталь" пока не может поставлять рельсы, которыми она традиционно обеспечивала "Укрзализныцю" до вторжения, мы рассматриваем возможность привлечения сторонних поставщиков и параллельно — новых предприятий, которые могли бы производить нужный материал для восстановления железной дороги", — объясняет Рыженков.

Ранее СЕО Метинвест также заявил, что компания намерена производить DRI-продукцию (углеродно-нейтральную сталь) на отстроенных заводах в Мариуполе. Покупателей будущей продукции уже ищут - в Швеции, Австрии и Германии.