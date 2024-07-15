Метинвест Ахметова увеличил уплату налогов на 56% - до 10 миллиардов гривень

Самая большая по объему отчислений - плата за пользование недрами, которая выросла более чем в три раза, до 2,9 млрд грн.

В условиях полномасштабной войны Метинвест остается опорой экономики страны: с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, компания Рината Ахметова в I полугодии 2024 года увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% против I полугодия 2023 года - до 9,9 млрд грн.

Самая большая по объему отчислений - плата за пользование недрами, выросшая более чем втрое, до 2,9 млрд грн. На втором месте - единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, увеличившийся на 19%. Замыкает тройку крупнейших выплат - 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 16% превышает показатели I полугодия 2023 года.

Также украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.

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"За время войны Метинвест преодолел много вызовов. Наши усилия по перестройке бизнеса дали свои результаты - налоговые выплаты растут. Это наш вклад в поддержку экономики Украины и регионов вблизи линии фронта, где работают предприятия компании. Мы направляем значительные ресурсы на помощь армии и мирному населению, продолжаем строить планы на мирное будущее и готовы участвовать в послевоенном возрождении страны", - говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, Метинвест Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5-20%, а по самым дефицитным профессиям - до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Кроме того, компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.