По мнению Жовквы визит Маска в Украину вполне реален.

Украина может заинтересовать главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска своими залежами лития.

Об этом в интервью ТСН.uа заявил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква.

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«Да, было приглашение к Илону Маску, мы все прочитали об этом в Twitter», - заявил Жовква, комментируя тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Житомира постом в Twitter.

По мнению Жовквы визит Маска в Украину является вполне реальным.

"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему — литий. Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", - отметил Жовква.

Приглашение от Зеленского

12 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

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Автор: УНИАН