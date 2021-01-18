Украина может заинтересовать главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска своими залежами лития.
Об этом в интервью ТСН.uа заявил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква.
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«Да, было приглашение к Илону Маску, мы все прочитали об этом в Twitter», - заявил Жовква, комментируя тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Житомира постом в Twitter.
По мнению Жовквы визит Маска в Украину является вполне реальным.
"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему — литий. Дальше не надо продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся? Это лишь один из примеров", - отметил Жовква.
Приглашение от Зеленского
12 января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку самых богатых людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S & P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S & P 500.
- 8 января 2021 года Маск занял первую строчку в списке Forbes.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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