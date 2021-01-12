Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.
На первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. По данным Forbes Real-Time, состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд, за день оно уменьшилось на $13,5 млрд (7,1%).
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Состояние Джеффа Безоса оценивается в $182,1 млрд, оно сократилось на $3,6 млрд, или 1,96%.
При этом, по версии Bloomberg Billionaires Index, Маск остается лидером списка богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в $194 млрд (снижение за день на $15,6 млрд), а состояние Безоса - в $183 млрд (снижение на $3,65 млрд).
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- 8 января 2021 года Маск занял первую строчку в списке Forbes.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
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