Маск занимал первую строчку списка Forbes с 8 января.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes.

На первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. По данным Forbes Real-Time, состояние Илона Маска оценивается в $176,2 млрд, за день оно уменьшилось на $13,5 млрд (7,1%).

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Состояние Джеффа Безоса оценивается в $182,1 млрд, оно сократилось на $3,6 млрд, или 1,96%.

При этом, по версии Bloomberg Billionaires Index, Маск остается лидером списка богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в $194 млрд (снижение за день на $15,6 млрд), а состояние Безоса - в $183 млрд (снижение на $3,65 млрд).

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: УНИАН