Платформа выступила с открытым обращением к хакеру.

Хакер, взломавший систему защиты криптовалютной платформы Poly Network, получил от руководства платформы предложение занять должность главного советника по безопасности.

Как сообщает Bloomberg, в результате взлома платформы хакеру удалось похитить $600 млн.

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Платформа выступила с открытым обращением к хакеру. Руководство платформы предложило вернуть ключ доступа к средствам. Взамен хакеру предложили работу, возможность оставить себе около $500 000 и гарантии того, что уголовного преследования не будет.

Как сообщает издание, хакер уже вернул половину украденных средств пользователям. Еще около $235 миллионов взломщик поместил на общий счет, защищенный двумя ключами, необходимыми для разблокировки средств. Один из ключей был передан PolyNetwork, а другой хакер оставил себе.

Примет ли хакер предложение о работе и намерен ли он вернуть оставшийся ключ доступа к средствам на данный момент не сообщается.

Криптовалюта:

Криптовалюта (от англ. Cryptocurrency) - разновидность цифровой валюты, эмиссия и учет которой выполняется децентрализованной платежной системой полностью в автоматическом режиме (без возможности внутреннего или внешнего администрування). Принципиальной особенностью криптовалюты является сохранение информации в блокчейне, где асимметричное шифрование используется для проверки полномочий, а другие криптографические методы - как доказательство выполненной работы.

Автор: Елена Коваленко