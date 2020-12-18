Компания Coinbase решила стать публичной.

Компания Coinbase Global, Inc. подала конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения (IPO).

Об этом она объявила на своем сайте 17 декабря.

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Газета Wall Street Journal отмечает, что Coinbase будет первой крупной компанией, ведущей деятельность в сфере криптовалют, которая станет публичной.

Несколько небольших криптовалютных компаний торгуются на биржах в США и других странах, но ни одна из них не достигает размера Coinbase, которая недавно была оценена примерно в $8 млрд.

«Это крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов и одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире», — пишет газета.

Компания подала заявку на IPO всего через день после того, как биткоин впервые за свою 12-летнюю историю преодолел отметку $20 тыс. Стоимость этой криптовалюты в 2020 году почти утроилась и сейчас превышает $23 тыс.

Что такое Coinbase

Coinbase — крупнейшая криптовалютная биржа в США.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

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Автор: УНИАН