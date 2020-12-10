2020 год был для фармацевтической отрасли непростым.

Фармацевтическая индустрия не только создает добавленную стоимость и является инвестиционно привлекательной, но одновременно является одним из ключевых факторов национальной безопасности.

Как сообщает ZN.UA, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Если мы вспомним начало пандемии COVID-19 в мире, то увидим не только локдауны. Вспомните ограничения экспорта продукции, в частности, субстанций, со стороны Индии и Китая. Эти страны оставляли субстанции и готовые препараты для лечения своих граждан. К счастью, "Дарница" имела достаточные резервы и надежные долгосрочные партнерства, чтобы даже в этих условиях получать субстанции в достаточном количестве и обеспечивать бесперебойное производство. США тогда также начали активно обсуждать локализацию фармпроизводства. Всем стало очевидно: чем сильнее национальная фармацевтика, тем безопаснее будет чувствовать себя государство", - отметил он.

В целом, комментируя состояние фарминдустрии Шимкив отметил, что 2020 год для отрасли был непростым.

"2020 в целом был непростым для нашей индустрии. Резкий, но кратковременный рост потребления в марте сменился крупнейшим за последние 20 лет падением уже в апреле-мае - более 20%. На потреблении лекарственных средств негативно сказались отсрочка плановых операций и уменьшение количества визитов к врачам и, соответственно, меньшее количество назначений лекарств. Четвертый квартал принес некоторое оживление и положительную динамику на рынке", - добавил он.

В то же время, удельный вес экспорта, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, серьезно вырос в целом по рынку. А "Дарница" показала 140-процентную динамику роста экспорта по сравнению с 2019 годом.

"Украинская фармацевтическая индустрия имеет большой потенциал, заложенный в предыдущий период: в течение последних пяти лет отрасль росла в среднем на 12% ежегодно. По оценкам аналитиков, по итогам 2020 мы увидим рост в диапазоне 4-6%, ожидается, что в 2021 году рынок вырастет примерно на 6-11%. Мы ожидаем, что «Дарница» завершит этот год с показателями прошлого года. И в украинской, и международной фарме это можно считать серьезным результатом для неожиданно турбулентного года", - отметил Шимкив.

Он также добавил, что украинская фармпромышленность является драйвером экономики.

"Вклад фармацевтики в экономику Украины составляет около, 0,8% ВВП, но в розничной торговле это 10%. С точки зрения добавленной стоимости фарма - это №1, поскольку каждый сотрудник здесь создает примерно 1,2 миллиона гривен добавленной стоимости", - подчеркнул Шимкив.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН