Китай изготовил по 40 защитных масок для каждого человека во всем мире.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Издание отмечает, что доминирование Китая в экспорте во время пандемии коронавируса лучше всего отражается в предмете, который стал незаменимым в защите от вируса: масках для лица.
Так, с марта по декабрь фабрики экспортировали 224 миллиарда масок, что составляет почти 40 масок на каждого человека в мире за пределами Китая.
Объем поставок составил 340 миллиардов юаней (52 миллиарда долларов), что составляет около 2% всего китайского экспорта в 2020 году.
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