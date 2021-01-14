Только лишь с марта по декабрь китайские фабрики экспортировали 224 миллиарда масок.

Китай изготовил по 40 защитных масок для каждого человека во всем мире.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеНазваны страны, с которыми Украина будет развивать торговые отношения в 2021 году

Издание отмечает, что доминирование Китая в экспорте во время пандемии коронавируса лучше всего отражается в предмете, который стал незаменимым в защите от вируса: масках для лица.

Так, с марта по декабрь фабрики экспортировали 224 миллиарда масок, что составляет почти 40 масок на каждого человека в мире за пределами Китая.

Объем поставок составил 340 миллиардов юаней (52 миллиарда долларов), что составляет около 2% всего китайского экспорта в 2020 году.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская