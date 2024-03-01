Йеллен отметила, что США и их союзники будут продолжать поиск вариантов использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что любой план ареста или монетизации примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине не может рассматриваться как замена помощи от США, которая задерживается в Конгрессе.

"Я не вижу реальной замены Конгресса в предоставлении Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то может заполнить этот пробел", - цитирует министра финансов США Bloomberg.

Хотя Европейский Союз предложил Украине "очень значительное финансирование", и Япония также сделала свой вклад, "общая сумма не кажется достаточной", - сказала Йеллен. Она отметила, что эти средства могут помочь стране справиться в ближайшей перспективе, пока Киев ждет более комплексной помощи.

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Как пишет Reuters, Йеллен отметила, что США и их союзники будут продолжать искать варианты использования замороженных российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов для помощи Украине.

Она сказала, что хотя некоторые европейцы скептически относились к конфискации активов, были такие варианты, как использование активов в качестве залога для кредитов и новое предложение по выдаче синдицированного займа, которое она назвала "интересным вариантом".

"Здесь есть сложные юридические вопросы. Мы согласны, что все, что мы делаем, должно иметь четкое международное правовое обоснование, а также национальное обоснование", - сказала Йеллен.

Йеллен сказала, что она призвала министра финансов Франции Бруно Ле Мэра помочь разработать варианты, предложенные лидерами Большой семерки (G7) до их июньского саммита.

"Мы собираемся продолжать работать. Персонал (Ле Мэра) работает с нашим. Мы призвали его помочь нам найти варианты, варианты, которые мы можем представить лидерам", - сказала она.

Конфискованные активы РФ для Украины

Евросоюз, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 260 миллиардов евро (280 миллиардов долларов) в виде ценных бумаг и наличности, причем более двух третей из них иммобилизованы в ЕС. Группа экспертов-юристов усилила аргументацию в пользу ареста замороженных этих активов, утверждая, что такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы войны в Украине.

В то же время французский министр финансов Бруно Ле Мэр выступил в G7 против конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долл, отметив, что сейчас международное право не имеет достаточных оснований для такой конфискации.

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