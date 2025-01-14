Чиновники Байдена тесно консультировались с командой Трампа.

В последние дни президентства Джо Байдена его администрация предпринимает усилия, чтобы конфисковать миллиарды долларов российских активов. Эти средства планируют использовать в качестве будущего рычага давления в переговорах по войне в Украине.

Издание CNN пишет, что высокопоставленные помощники Байдена пытаются убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских средств на новый депозитный счет, который будет доступен только после мирного соглашения.

По словам одного из высокопоставленных представителей администрации Байдена, изъятие активов должно было бы стать простым посланием Москве: "Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется прийти и поговорить".

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Старшие чиновники Байдена тесно консультировались по поводу этой идеи с командой избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности, включая сенатора Марко Рубио, назначенного им на пост госсекретаря, и представителя Майка Уолтца, назначенного на пост советника по национальной безопасности.

Отмечается, что лагерь Трампа в целом поддерживает эту стратегию, полагая, что изъятые деньги могут дать России новый стимул сесть за стол переговоров, а Трамп хочет добиться скорейшего окончания войны, которая, по его мнению, и так уже слишком затянулась.

Однако европейцы не столь заинтересованы в этой идее и высказывают опасения по поводу нарушения международного права в случае полной конфискации банками российских денег.

Более года американские чиновники пытались снять эти опасения и найти способ использовать замороженные российские деньги в интересах Украины. В прошлом году страны Большой семерки согласились использовать проценты, начисленные на замороженные средства, которые ежегодно приносят доход в размере около 5 миллиардов долларов, в качестве кредита для Украины. Полученный кредит в размере 50 миллиардов долларов будет выплачиваться за счет прибыли от инвестиций в течение десяти лет.

До смены власти в Вашингтоне осталось всего несколько дней, и европейцы по-прежнему скептически относятся к конфискации замороженных российских денег, что делает маловероятным заключение сделки до вступления Трампа в должность.

Замороженные активы РФ - главные новости

В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 миллиардов евро.

24 декабря 2024 года Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в госбюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

10 января 2025 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в государственный бюджет поступило 3 миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA.

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