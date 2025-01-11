Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения систем ПВО за доходы от российских замороженных активов.

Украина обсудила с Италией возможность использования доходов от замороженных российских активов для закупки ПВО итальянского производства (Spada, SAMP/T), заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко.

Он провел переговоры с делегацией Агенства по вопросам оборонпрома Минобороны Италии, говорится на сайте Минобороны Украины. Также был поднят вопрос о закупке боеприпасов к этим системам за те же средства.

"Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", - отметил Клочко.

Видео дня

Кроме того, Клочко, представители Генштаба ВСУ и Минстратегпрома смогли "ознакомиться с продукцией итальянских оборонных компаний".

Другие новости о системах ПВО для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны уже заказало у Rheinmetall тысячи снарядов к установкам ПВО Gepard. Речь идет о 180 000 боеприпасах HEI-T - осколочно-фугасных с трассирующим элементом. Точная стоимость не сообщается.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал США лицензировать производство ПВО и ракет в Украине. "Мы вели переговоры с США о лицензировании производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине, и это может стать значительной частью наших гарантий безопасности - и это вполне возможно", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: