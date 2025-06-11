В среднем расходы на коммунальные услуги за период с мая 2024 по май 2025 года подскочили более чем на 20%.

В Украине за год - с мая 2024-го по май 2025-го года - существенно выросла стоимость коммунальных услуг, однако тарифы на некоторые услуги остались на прежнем уровне, сообщает Государственная служба статистики.

По ее данным, наиболее существенно подорожала электроэнергия - на 63,6%. На "почетном" втором месте квартплата - плюс 17,9%. Стоимость вывоза мусора за последний год подскочила на 10,5% и замкнула "призовую тройку".

Кроме этого подорожали следующие услуги:

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содержание и ремонта жилья - на 3,3%;

водоснабжения - на 0,7%;

канализации - на 0,6%.

В среднем "коммуналка" с мая 2024-го по май 2025-го года "потяжелела" для кошелька на 20,1%.

Как изменились тарифы за 2025 год

В то же время, эксперты отмечают, что с начала 2025 года больше всего подорожала квартплата - +10,3%. Также увеличились расценки на:

содержание и ремонт жилья - на 2%;

уборку мусора - на 1,9%;

водоснабжение - на 0,7%;

канализацию - на 0,6%.

При этом, стоимость газа, отопления и горячей воды не изменились.

Коммунальные тарифы - последние новости

Как известно, весной текущего года в столице повысили квартплату в многоквартирных домах, которые остались под управлением бывших ЖЭКов до 12-14 гривень за квадратный метр. После этого начали меняться ценники и в некоторых других домах.

Электроэнергия для населения подорожала с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за киловатт. Позже временная следственная комиссия парламента признала это повышение экономически необоснованным.

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