Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

Ранее допускались вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками, однако теперь это намерены изменить.

Новый гендиректор McDonald`s Corp. Крис Кемпчински ищет нового топ-менеджера по кадрам, чтобы изменить корпоративную культуру.

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Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, его предшественник допускал вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками, однако Кемпчински намерен это изменить, передает kommersant.

Один из источников издания добавил, что Кемпчински встретился с сотрудниками и франчайзи в США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии в первые два месяца своего пребывания на посту генерального директора. Отчасти это было сделано для того, чтобы собрать информацию о культуре и ценностях компании. Ожидается, что в этом месяце он поделится с компанией некоторой полученной информацией, добавил собеседник газеты.

В ноябре 2019 года корпорация McDonald`s уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. В письме работникам он признал свою ошибку. Он добавил, что руководство приняло верное решение о его увольнении.