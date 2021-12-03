ЖК "Голосеевский" и ЖК "Парковые Озера" были отмечены престижной наградой – European Property Awards. Премия является частью International Property Awards – самого авторитетного в мире конкурса, оценивающего проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

Номинации, в которых победили столичные комплексы, Apartment/Condominium (ЖК "Голосеевский") и Residential high-rise development (ЖК "Парковые Озера"). Экспертное жюри высоко оценило эргономичность планировок и нестандартные архитектурные решения проектов.

European Property Awards можно сравнить с "Оскаром". Это самая престижная европейская премия, для получения которой объект недвижимости должен пройти тщательную проверку команды авторитетных экспертов, представителей международного девелоперского и архитектурного сообщества. Победителями становятся лучшие проекты, которые могут считаться образцами качества, инновационности и эргономичности.

Застройщиком обоих комплексов является компания "Интергал-Буд", проекты которой уже не в первый раз становятся лауреатами международных наград.

Автор: Иван Бойко