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Кабмин освободил бизнес от платы за аренду госимущества

14:48, 15 июля 2020
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Соответствующее постановление было принято сегодня, 15 июля, на заседании правительства.

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«Это позволит украинскому бизнесу, который нуждался в поддержке со стороны государства, сбалансировать свои расходы и пережить непростой период», - прокомментировал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кому это нужно

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятое решение очень ожидают представители малого и среднего бизнеса.

«Это постановление бизнес ждет уже два месяца», - подчеркнул он.

Три дня на доработку

Постановление было принято с условием доработки в течение трех дней. На данный момент никто из представителей Министерства финансов не смог ответить, к каким потерям поступлений в государственный бюджет приведет такое решение.

Бизнес во время карантина: история выживания

1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года в Украине был введенмораторий на документальные и фактические проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Также был установлен запрет на применение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и нарушение сроков оплаты налогов, бюджетных платежей и некоторых других обязательных сборов.

На период с 01 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года физические лица освобождены от уплаты земельного налога, Единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также предусмотрены другие льготы на оплату бюджетных платежей и подачу обязательной отчетности.

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