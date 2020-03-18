"Налоговые каникулы" во время коронавируса. Чего не хватает в решении власти

Ирина Земляная

Введение жесткого карантина на территории Украины с 17 марта 2020 года, безусловно, затронуло все сферы жизнедеятельности частных лиц, а также субъектов малого и среднего бизнеса. В таких условиях, со стороны органов власти абсолютно своевременным шагом, направленным на стабилизацию социальной ситуации, было внесение 17 марта 2019 года на рассмотрение и дальнейшее принятие Верховной Радой Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие Законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (законопроект №3220).

Данным законом на период с 01 марта 2020 года по 31 мая 2020 года введен мораторий на документальные и фактические проверки субъектов предпринимательской деятельности. Также установлен запрет на применение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и нарушение сроков оплаты налогов, бюджетных платежей и некоторых других обязательных сборов.

На период с 01 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года физические лица освобождены от уплаты земельного налога, Единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также предусмотрены другие льготы на оплату бюджетных платежей и подачу обязательной отчетности.

Данным законом на период с 01 марта 2020 года по 31 мая 2020 года введен мораторий на документальные и фактические проверки субъектов предпринимательской деятельности

Кроме того, принятый закон предусматривает освобождение потребителей от ответственности за вынужденное невыполнение в период с 01 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязательств по договорам о предоставлении потребительских кредитов. Однако при этом не предусматривает так называемую «заморозку» начисления процентов за пользование кредитными средствами в этот период.

Нормы принятого закона, безусловно, позволят снизить налоговую нагрузку на время ограничительных мероприятий. Но следует отметить, что со стороны органов власти пока не были предприняты шаги и не предложены пути в направлении урегулирования более существенных расходов, связанных с вынужденным простоем предприятий и предпринимателей, занятых в сферах предоставления услуг, торговле и связанных с ними направлениях бизнеса. Все они, кроме бюджетных расходов, несут также расходы по оплате арендных платежей, оплате коммунальных услуг, выплате заработной платы сотрудникам и др. Таким образом, окончательное решение о возможности приостановки начисления таких платежей на период ограничений ведения бизнеса в любом случае остается в плоскости урегулирования на основе добропорядочности в отношениях между контрагентами в рамках заключенных договоров.

Стоит отметить, что принцип обратной силы действия закона, закрепленный в статье 58 Конституции Украины, позволяет органам государственной власти в любой момент (как на законодательном уровне, так и на уровне практической реализации) принять все соответствующие меры, позволяющие украинцам, а также малому и среднему бизнесу, минимально ощутить на себе последствия защитных и ограничительных мероприятий государства, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Ирина Земляная, адвокат, партнер Юридического агентства «Абсолют»

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