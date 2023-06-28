Если в первом квартале 2022 года Украина поставляла продукцию в 98 стран, то в четвертом – только в 62.

С началом полномасштабного вторжения РФ экспорт металлопродукции, который обычно достигал нескольких десятков миллионов тонн, упал - из-за остановки и оккупации заводов, дефицита электроэнергии и оборотных средств, падения спроса и усложненной логистики. Об этом говорится в исследовании Форбс Украина.

Одной из основных проблем украинской металлургии стало блокирование морских портов, которое привело к значительному удорожанию продукции и потере рынков.

"Если в первом квартале 2022 года Украина поставляла продукцию в 98 стран, то в четвертом - только в 62. Падение объемов затронуло все регионы сбыта металлопродукции, от Европы до далекого Тихоокеанского региона. А глубина падения зависела от пути, который должен преодолеть груз, учитывая логистические сложности. Поэтому присутствие на отдаленных направлениях сошло почти на нет", - пишет Форбс Украина.

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По данным издания, экспорт в Юго-Восточную Азию и Океанию упал в 10 раз, а в Латинскую Америку - в 8,5 раза. Более чем в шесть раз сократились поставки в страны Африки к югу от Сахары.

"Экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку сократился в 3,5 раза на фоне заблокированного движения по Черному морю и отсутствия среди поставщиков мариупольских заводов. 79% прошлогоднего объема в этот регион отправлено в I квартале", - указывает издание.

Украинским компаниям затем удалось частично перестроили экспортные маршруты из портов Черного моря в европейские, а благодаря приостановке США действия импортных пошлин, украинские производители трубной продукции нарастили экспорт бесшовных труб в страну на 21% в годовом сравнении. Однако о восстановлении объемов экспорта речь не идет до разблокирования морских портов.

Напомним, ранее НБУ предупредил, что прекращение работы зерновой инициативы и, как следствие, полное блокирование морских путей будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривни.

Как известно, недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.