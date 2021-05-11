Природа – самый изумительный и неповторимый художник. Напольные покрытия из натурального дерева демонстрируют невероятно красивые и оригинальные сочетания цветов, узоров и завитков. Паркетная доска согреет любое помещение, наполнит его особенным уютом. Стоит ли говорить, что натуральные оттенки дуба ясеня, ореха или бука станут выигрышным вариантом для современного интерьера.

А вы знали, что паркетная доска из различных сортов древесины обладает разными свойствами? В данной статье мы рассмотрим, чем паркетная доска из дуба отличается от ясеня и ореха, и для каких помещений лучше выбрать те или иные покрытия.

Паркетная доска дуб – вечная классика для ценителей роскоши

Дубовый паркет обладает улучшенными характеристиками и самым долгим сроком эксплуатации. Паркетная доска из дуба относится к материалам премиум класса, поэтому не может стоить дешево. Однако высокая цена материала соответствует его свойствам и долговечности.

Выделим ключевые преимущества паркетной доски дуб:

Красивые золотисто-бежевые оттенки с выразительными узорами и рисунками. Современные технологии позволяют тонировать дерево, поэтому часто можно увидеть паркетную доску в цвете выбеленный дуб или пол темно-шоколадного цвета. Сегодня особенно актуален серый дуб, который невероятно стильно смотрится в индустриально-промышленном интерьере.

Долгий срок службы. Дубовая паркетная доска – то покрытие, которым могут пользоваться несколько поколений семьи. В среднем полы из дубовой доски прослужат 25-30 лет (без ремонта и реставрации).

Прочность и твердость. Размеры паркетной доски сохранятся даже при установке массивной мебели и при экстремальных нагрузках.

Теплоизоляция. Напольные покрытия из натурального дуба не нуждаются в дополнительном обогреве, поскольку поверхность дерева круглый год остается теплой.

Шумоизоляция. Дерево приглушает звуки шагов, а также другой шум.

Важно помнить, что паркетная доска из дуба со временем может слегка изменять свой первоначальный цвет. Под воздействием солнца дуб темнеет и приобретает более насыщенный золотистый оттенок.

Паркетная доска орех – эстетика и благородная палитра цветов на одном полотне

Паркетная доска орех имеет узнаваемый темно-коричневый окрас с выразительными рельефными рисунками. Часто полы из ореха выделяются ярким контрастным цветом, в котором переплетаются светло-кремовые и насыщенные шоколадные полутона. Главная особенность, за которую ценят напольные покрытия из ореха – их эталонная твердость.

Ореховый паркет обладает и другими достоинствами, среди которых следующие:

Эластичность. Паркетная доска не расслаивается и не растрескивается на щепки.

Минимальный износ покрытия.

Долговечность. Срок службы минимум 20 лет.

Высокая теплопроводность. По деревянному полу приятно ходить босиком круглый год.

Древесина ореха имеет самый оригинальный и неповторимый дизайн. Благодаря разнообразию оттенков полы из ореха можно подобрать под любой стиль интерьера.

Паркетная доска ясень – прочность, надежность и доступная стоимость

Древесина ясеня отличается характерной рельефной текстурой и желтовато-медовым окрасом, по которому легко различаются коричневые рисунки. Паркетная доска ясень имеет непревзойденный вид и под лаком, и под маслом.

По своим характеристикам ясень не уступает дубу, имеет такую же плотную и твердую текстуру. Рассмотрим основные преимущества паркетной доски ясень детальнее:

Долговечность и износостойкость. Полы из ясеня сохраняют свою форму, размеры и внешний вид 20-30 лет.

Хорошая тепло- и звукоизоляция. Деревянный пол из ясеня подходит для укладки в домашнем интерьере.

Гипоаллергенность. Ясеневые покрытия испаряют фитонциды, которые действуют как стерилизатор в комнате.

Стойкость к механическим повреждениям, царапинам и сколам.

Деревянные полы остаются популярными, несмотря на развитие прогресса и наплыв множества искусственных материалов с инновационными характеристиками. Мы выбираем паркетную доску не только из-за ее красоты и экологически безопасного состава, но и высоко ценим инженерные свойства деревянного пола.

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Автор: Иван Бойко