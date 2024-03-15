Все понимают, что Жеваго сам инициировал банкротство Полтавского ГОКа через подконтрольную компанию для того, чтобы избежать ответственности, считает основатель StateWatch Александр Леменов.

Открытие дела о банкротстве Полтавского ГОКа по иску близкой к Константину Жеваго компании, а также реакция правления Ferrexpo, заявившего о сложностях в выплате незначительной суммы подрядчику, привели к обвалу акций Ferrexpo более чем на 30% и потере компанией капитализации до 300 млн фунтов.

Об этом пишет основатель StateWatch Александр Леменов в своем блоге на "Украинской правде".

"Пресс-релиз Ferrexpo, который они опубликовали в понедельник, обвалил стоимость акций компании на 30% за один день. А как еще должен был отреагировать рынок на новость о том, что Ferrexpo не может погасить 58 тысяч долларов (не миллионов, уточняю!) долга подрядчику, контролируемому их основным акционером?" – задается вопросом эксперт.

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Расследователь акцентирует внимание на том, что аргументы о сложностях погашения незначительного в масштабах компании долга выглядят странно.

"Офис подрядчика находится через дорогу от офиса Полтавского ГОКа. Целый совет директоров в Лондоне был вынужден принять меры по погашению долга, размер которого меньше их месячной зарплаты. Не всех вместе, а по отдельности каждого из них. Нонсенс, не иначе. Но что интересно, Полтавский ГОК не может гарантировать, что долг будет уплачен вовремя. Объяснение этому найти сложно", – убежден Леменов.

По мнению эксперта, имеющиеся факты свидетельствуют, что к действиям по банкротству Полтавского ГОКа может быть причастен мажоритарный акционер Жеваго. Он напомнил, что ГБР уже открыло уголовное производство о доведении Полтавского ГОКа до банкротства из-за действий, которые могут свидетельствовать о попытке намеренного избегания погашения долговых обязательств.

"Все понимают, что Жеваго сам инициировал банкротство Полтавского ГОКа через подконтрольную компанию для того, чтобы избежать ответственности. Комментарии юристов и профильных аналитиков по корпоративному менеджменту свелись к тому, что такое "техническое" банкротство – вполне типичная история. Можно будет "легально" не выплачивать долги, а само дело может занять до 5 лет", – отметил эксперт.

По его словам, оценку неудачной стратегии Константина Жеваго дал рынок: из-за долга в 58 тысяч долларов капитализация Ferrexpo за один день снизилась на 130 млн фунтов – с 430 млн до 300 млн фунтов.

По мнению Александра Леменова, компаний, сопоставимых по нынешнему уровню капитализации с Ferrexpo, в Украине десятки, однако ни одна из них не требует к себе особого отношения.

"Ferrexpo – это классическая "потемкинская деревня". Украинская компания, эксплуатирующая украинские недра, но с хорошим лондонским фасадом. Она реально управляется одним человеком в ручном режиме. С советом директоров, который даже не в курсе, что связанная компания банкротит их главный актив в Украине. С командой дорогих юристов и пиарщиков, пытающихся скрыть хорошо известные обычным украинцам "бизнесовые практики"", – заключает основатель StateWatch.