Украинская энергосистема должна быть готова ко всему, отметил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Несмотря на войну в январе-июле этого года угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" ввели в работу более половины из запланированных в этом году угольных лав - 15.

Об этом идет речь в сообщении компании. Как уточняется, всего по итогам года на угледобывающих предприятиях планируется запустить 27 новых лав.

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что это позволит обеспечить украинские теплоэлектростанции достаточными для их устойчивой работы объемами угля.

Видео дня

"Как показал опыт прошлой - самой сложной зимы, украинская энергосистема должна быть готова ко всему и ближайшему отопительному сезону. Чтобы справиться с будущими вызовами энергетики в режиме 24/7 готовят и восстанавливают поврежденное от атак врага оборудование, а шахтеры - днем и ночью поддерживают необходимые для устойчивой работы украинской тепловой генерации темпы и объемы добычи угля", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Напомним, в рамках подготовки к зиме "ДТЭК Энерго" отремонтировала 9 энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), еще 7 энергоблоков находятся на ремонте.