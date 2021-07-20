В дальнейшем планируется модифицировать сайт аренды объектов госимущества в комплексный портал.

Фонд государственного имущества Украины презентовал новый сайт аренды объектов государственного имущества www.orenda.gov.ua, где каждый желающий сможет получить информацию как о вакантных для аренды объектах, так и уже арендованных, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, ранее в Украине существовала непрозрачная система передачи в аренду государственного имущества, которая способствовала коррупции и вызвала недоверие к органам власти. Как результат – почти 95% объектов передавались заранее определенным арендаторам по начальной цене без проведения конкурса.

"Раньше аренда недвижимости в государстве должна была пройти сложную и длительную процедуру, которая занимала от 6 до 9 месяцев. Сама информация, что и когда будет сдаваться в аренду, была трудно доступна, публиковалась в газете "Ведомости приватизации", 400 экземпляров, и надо было быть очень приближенным к определенным людям, чтобы узнать о том, что и когда будет выставлено", - отметил Дмитрий Сенниченко.

Ситуация начала меняться к лучшему после того, как 1 февраля 2020 года вступил в силу новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также были приняты все необходимые подзаконные акты. Запуск сайта является следующим этапом реформы.

"Чтобы все знали все, мы запустили онлайн-сайт, где все могут посмотреть объекты, которые будут выставляться и выставляются на аукционы, ознакомиться с интерактивной картой", - сказал он.

Председатель ФГИУ также добавил, что по состоянию на сегодня с начала года в бюджет поступило уже 1,02 млрд грн от аренды государственного имущества. С начала года заключено 1985 новых договоров аренды, общая арендная плата по ним составляет 16,6 млн грн в месяц.

Средний рост стартовой цены на аукционах составил 97%. До вступления в силу закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" лишь в 3,6% случаев на объект претендовали двое и более участников аукциона, а сегодня этот показатель в среднем увеличился в 7 раз.

В дальнейшем Фонд госимущества планирует привлечь международную помощь и существенно модифицировать сайт аренды объектов госимущества.

"Они помогут нам сделать комплексный портал, где будет не только изображена информация, что, где и когда будет арендоваться, но и почти весь процесс от начала до конца будет автоматизировано. То есть, создание, подписание, обнародование документов, решений, связанных с арендой имущества, можно будет делать в несколько кликов, чтобы еще больше минимизировать потенциальное влияние персоналий на этот процесс, дать больше комфорта, больше прозрачности и создавать доверие", - сказал Дмитрий Сенниченко.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Фонд государственного имущества Украины презентовал сервис автоматической оценки объектов недвижимости, который бесплатно предоставляет гражданам отчеты об оценке объектов недвижимости, необходимые для совершения сделок купли-продажи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко