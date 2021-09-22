Сейчас производственные мощности компании успешно прошли аттестацию в государственных органах ОАЭ.

Лидер фармацевтического рынка Украины* и один из крупнейших экспортеров лекарственных средств компания "Фармак" открыла офис в Объединенных Арабских Эмиратах.

На рынке Ближнего Востока продукция компании представлена с 2016 года. Осуществляя реализацию препаратов через локальных дистрибьюторов, компания проводила аудит потенциала рынка и анализ продуктовых ниш фармацевтики региона. В этом году с целью консолидированного управления бизнесом на Ближнем Востоке руководство "Фармак" приняло решение открыть офис компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сейчас производственные мощности компании успешно прошли аттестацию в государственных органах ОАЭ. Также осуществили регистрацию инъекционных препаратов производства "Фармак". Эти лекарственные средства уже закупаются на государственных и локальных госпитальных тендерах региона.

Читайте также"Фармак" запустил строительство инновационного центра в Киеве

"Рынок Ближнего Востока для нас не является новым, и мы активно масштабирует свое присутствие в этом регионе. Центром деятельности на Ближнем Востоке мы выбрали Объединенные Арабские Эмираты.У ОАЭ репутация государства с очень высоким уровнем национальной системы здравоохранения и жестким регулированием деятельности, связанной с производством и распространением лекарственных средств. То, что на этом рынке представлена продукция "Фармак", еще раз подтверждает высокий уровень качества наших препаратов", – комментирует Виктор Костюк, директор по развитию бизнеса АО "Фармак".

Возглавит новый офис Мурад Ишак Хабиб, который ранее был генеральным директором представительства компании Tabuk Pharmaceuticals и более 8 лет возглавлял в регионе Ближнего Востока деятельность компании Sandoz. По словам Мурада Хабиба, открытие офиса в Объединенных Арабских Эмиратах – лишь первый стратегический шаг для "Фармак", в дальнейшем компания планирует усилить экспансию в регионе и локализацию в Саудовской Аравии и Египте.

Офис в ОАЭ – шестой международный офис компании. В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция производителя представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.

Автор: Григорий Бондарь