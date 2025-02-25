У ЕС есть 'секретное оружие' на 200 млрд евро для помощи Украине на переговорах, - Politico

Европейские лидеры по-прежнему расходятся во мнениях, стоит ли размораживать российские активы.

Пока президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто только у него в рукавах есть все карты для переговоров о завершении войны в Украине, у Европейского Союза есть "секретное оружие" на 200 миллиардов евро. Это замороженные активы РФ, львиная доля которых хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты, сообщает Politico.

Отмечается, что США держат всего 5 миллиардов долларов конфискованных российских активов.

В издании считают, что использование этих активов является радикальным вариантом, который почти наверняка гарантировал бы Европе место за столом переговоров. Тем не менее европейские лидеры по-прежнему расходятся во мнениях, стоит ли размораживать средства, чтобы доказать Трампу то, что у Брюсселя еще есть силы повлиять на исход завершения войны в Украине.

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Журналисты напомнили, что администрация Трампа неоднократно намекала на сокращение поддержки Украины со стороны США. В связи с этим европейские политики считают, что размораживание российских активов и их передача Киеву поможет разоренной войной стране одержать верх на поле боя.

"Замороженными российскими активами мы можем заменить американскую помощь, если США все же решат больше не поддерживать Украину", - заявил журналистам министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он добавил, что в Европе есть замороженные активы России на сумму 300 миллиардов евро. По его словам, их необходимо использовать.

"Я не принимаю аргумент, что это юридически проблематично... Нам нужна политическая воля, чтобы сделать это", - сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью изданию.

Журналисты подчеркнули, что в Европе есть и те, кто опасаются, что размораживание и использование российских активов отпугнет международных инвесторов и ЕС лишится своего главного преимущества в мирных переговорах. Среди них Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, в издании поделились, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом в Овальном кабинете 24 февраля говорил, что западные союзники могут законно использовать доходы от замороженных активов во время войны, но настоял на том, что конфискация самих запасов была бы незаконной. Однако он отметил, что их замораживание дает важные рычаги влияния.

Замороженные активы РФ - важные новости

Ранее в Reuters писали, что РФ может передать замороженные активы на восстановление Украины, но с условием. Такая договоренность может стать частью мирного соглашения.

Кроме того, в Bloomberg сообщали, что Украина просит у президента США Дональда Трампа продать ей оружие за деньги замороженных активов РФ. По мнению представителей Украины, такое решение может принести пользу США и их оборонным компаниям.

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