Продолжать финансировать временно оккупированные общины, их программы поддержки граждан является обязанностью Украинского государства. Об этом в facebook написал политолог Евгений Магда, комментируя заявление народного депутата Анны Скороход о нецелесообразности выделения средств общинам в российской оккупации.

Магда объяснил, что оккупированные общины финансируются не только за счет дотаций: бизнесы с юридическим адресом на ВОТ платят налоги также в местные бюджеты. Кроме того, общины активно привлекают средства от благотворителей и международных партнеров.

Львиная часть средств, выделенных оккупированным громадам из государственного бюджета, идет на программы поддержки ВПЛ, которых в Украине не менее 4,5 млн человек. Это не только гуманитарная или консультативная работа, но и функционирование школ в онлайн-формате, что для тысяч украинских детей с ВОТ остается единственной возможностью сохранять связи с Украиной. Среди других направлений - поддержка Сил обороны, выполнение социальных статей, деятельность релоцированных медицинских учреждений, коммуникация с жителями ВОТ.

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Органы местного самоуправления с ВОТ, работая на подконтрольной территории, координируют помощь переселенцам, продолжают вести реестры, выдают документы, помогают оформлять социальные выплаты и тому подобное. "Этот пласт работы огромный и выполняет его местная власть, а не министерства или другие центральные органы исполнительной власти", - написал Магда.

Органы власти с ВОТ также помогают с документированием преступлений российских оккупантов, со сбором информации о разрушениях, похищениях гражданских людей.

"В случае прекращения финансирования (то есть, фактической ликвидации) органов местного самоуправления и как следствие прекращения существующих программ поддержки ВПЛ, украинское общество и мир в целом получат сигнал, что Украина фактически отказывается от своих территорий и людей. Представьте, как это будет воспринято жителями этих территорий, нашими партнерами, как этот прецедент будет использовать против Украины враг?" - считает политолог.

Он также отметил, что сохранение институциональной преемственности государства на ВОТ является залогом быстрого восстановления работы всего механизма сразу после восстановления Украиной контроля над ними: "Это фактически "бассейн сухого плавания", где можно готовиться к практической деоккупации".

Вместе с тем, добавил Магда, государство обязано обеспечить эффективный контроль над прозрачностью и эффективностью использования этих средств. Публичных лиц, в частности, народных депутатов, во время войны с Россией он призвал воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Напомним, ранее нардеп Анна Скороход заявила, что в Украине до сих пор тратятся деньги из государственного бюджета на сферу ЖКХ в оккупированных городах. В частности, она сообщила о якобы выделении 100 млн грн на строительство спорткомплекса в Мариуполе. Мариупольский городской совет опроверг это заявление.