Офис Тищенко "Зе-простир", по данным журналистов, находится прямо в здании "Интергал-буд", которую связывают с Владимиром Зубиком.

Жилой комплекс среди промышленных отходов или высотки на месте официального парка. Компания «Интергал-Буд», которую связывают с экс-нардепом Владимиром Зубиком, продолжает получать документы на незаконное строительство.

Об этом в своем расследовании рассказали журналисты программы Гроші.

Такое содействие разрешительных органов журналисты связывают с новой протекцией от партии "Слуга народа", которую получил Зубик в лице нардепа Николая Тищенко. Его офис "Зе-простир" находится прямо в здании "Интергал-буд" на ул. Московской, аренда за него не платится. А свои новогодние поздравления Тищенко записывал на фоне новогоднего городка на Банковой возле Офиса президента. Спонсором здесь тоже стал "Интергал-Буд".

Отмечается, что Николай Тищенко отстаивает интересы этой компании на заседаниях ВСК Верховной Рады по расследованию коррупции в ГАСИ, открыто запрещая силовикам «давить на застройщиков». В то же время вопрос получения документов на незаконное строительство Тищенко на комиссии не поднимал.

При этом продолжается строительство ЖК «Академ-Квартал» в переулке Приборный, на месте бывшего завода. По документам – это реконструкция складских помещений, по факту – девять жилых домов с названием «многофункциональный комплекс».

ГБР в 2019 г. начало расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением сотрудниками КГГА, которые выдали незаконные документы. Но это не помешало «Интергал-Буд» снова получить разрешение на строительство новой очереди.

"Строительство в санитарной зоне - это нарушение действующего законодательства. Это чистого вида коррупция, которая захлестнула строительный рынок", комментирует такие нарушения член Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По такой же схеме – под видом строительства многофункционального комплекса – «Интергал-Буд» пытается начать строительство в парке на улице Генерала Жмаченко, 20 в Киеве. Местные жители три года добивались присвоения участку статуса парка, чтобы уберечь сосновый лес от застройки. Но, по данным журналистов, компания Зубика вновь пытается начать строительство под видом «завершения духовно-благотворительного комплекса».

Формальным заказчиком является религиозная община, вот только вместо культовых сооружений здесь планируют построить очередной ЖК. Отвечать на вопросы журналистов о связи с экс-нардепом Зубиком пастор Валерий Решетинский отказался и просто сбежал от съемочной группы.

Сейчас застройщик пытается через Хозяйственный суд отменить решение Киевсовета о создании парка и полностью его уничтожить. Жители вышли на протест и призывают суд принять законное решение.

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Автор: УНИАН