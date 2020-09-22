В Dragon Capital считают, что повторное введение в Украине жесткого общенационального карантина маловероятно.

Украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после умеренного падения во втором квартале 2020 года и сможет вернуться к докризисному уровню до конца 2021 года.

Об этом сказано в отчете инвестиционной компании Dragon Capital с обновленными макропоказателями.

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Последствия карантина

Отмечается, что из-за общенационального карантина и снижения внешнего спроса во II квартале реальный ВВП Украины снизился на 9,9% по сравнению с I кварталом, в то время как экономика еврозоны сократилась на 12% в квартальном выражении. Относительно прошлого года реальный ВВП Украины сократился на 11,4% в годовом выражении.

«Но в июле темпы падения украинской экономки замедлились до оценочных -4,4% в годовом выражении. При этом многие отрасли, в частности, промышленность, розничная торговля и грузовые перевозки, восстановились до докризисного уровня февраля 2020», - сказано в документе.

Два важных фактора

Согласно отчету, более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики Украины было вызвано двумя факторами. Во-первых, стремительное восстановление внешнего спроса благоприятно отразилось на экспортно-ориентированных отраслях Украины, таких как металлургия, и позволило сталелитейным заводам нарастить объемы производства до уровня начала года после падения в марте-апреле. Во-вторых, доходы населения пострадали от карантинных ограничений умереннее, чем в компании прогнозировали ранее, что подтолкнуло рост в розничной торговле и других секторах, ориентированных на внутренний спрос.

«Учитывая V-образную динамику в большинстве секторов в феврале-июле, мы улучшили прогноз реального ВВП в 2020 году до -5,5% в годовом выражении по сравнению с -7,2% ранее. Обновленный прогноз предполагает, что на фоне распространения COVID-19 темпы восстановления экономики замедлятся в ближайшие месяцы, а в IV квартале состоится незначительный спад экономической активности», - говорится в отчете.

Повторное введение карантина

Несмотря на рост заболеваемости, в Dragon Capital считают, что повторное введение в Украине жесткого общенационального карантина маловероятно. Скорее всего, власти будут соблюдать адаптивный карантин, пытаясь ограничить его негативное влияние на экономику.

«Мы ожидаем, что рост украинской экономики продолжится в следующем году на фоне восстановления мировой экономики… Представленный в парламент бюджет с плановым дефицитом 6% ВВП указывает на отсутствие у власти аппетита к существенному сокращению дефицита и улучшение состояния государственных финансов, как произошло во время предыдущего кризиса 2014-15 годов», - сказано в документе.

Согласно отчету, экономика Украины сможет вернуться к докризисному уровню уже до конца 2021, а не в 2022 году, как ожидалось ранее, а годовой рост ВВП составит 4%.

Базовый сценарий

«Наш базовый макроэкономический сценарий предполагает, что украинская власть попытается приложить достаточно усилий, чтобы получить транш от МВФ до конца года. Но риски не реализации этого сценария высоки», - сообщили в компании.

Dragon Capital отмечает, что в то время, как неопределенность по поводу дальнейшей политики НБУ начала рассеиваться, появились вопросы, связанные с институциональной независимостью антикоррупционных органов, НАБУ и САП, которые были созданы при поддержке МВФ и других западных партнеров. Кроме того, запланированный дефицит бюджета в 2021 году и резкое повышение минимальной зарплаты вряд ли вызовут одобрение МВФ.

Что такое Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital (генеральный директор - бизнесмен Томаш Фиала) основана в 2000 году в Киеве и специализируется на инвестиционно-банковских и брокерских услугах, и управлении недвижимостью. В 2007-2017 годах миноритарным пакетом Dragon Capital владел один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs.

Под управлением Dragon Capital находится 29 объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 680 тыс. кв. м, что делает компанию одним из крупнейших игроков рынка недвижимости в Украине.

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Автор: Екатерина Жирий