Военнослужащие на Херсонском направлении получили от милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" 20 лодок и моторов.

Военнослужащие на Херсонском направлении получили 20 лодок и моторов, которые помогут им в деоккупации левого берега Днепра, от милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Все эти вещи будут помогать нам выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, освобождать из оккупации наши территории на левом берегу Днепра", - говорит военнослужащий, у которого псевдоним "Купол".

Метинвест уже неоднократно передавал защитникам Херсонщины разнообразную помощь. В частности, резиновые лодки получали бойцы 36-й бригады, которая сейчас участвует в боях на Херсонском направлении. Потом морским пехотинцам передавали 500 спасательных жилетов. Также более чем на 2 млн грн Метинвест закупил тысячи варежек и упаковок с сухим душем, сотни пар перчаток, носков с подогревом, энергетических батончиков, газовых горелок и баллонов к ним.

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"Как бы ни было тяжело, мы все должны продолжать работать и поддерживать нашу армию – именно так добывается наша Победа. Метинвест как в начале полномасштабной войны, так и сейчас, системно помогает украинским воинам на всех направлениях – это и Донетчина, и Запорожье, и Херсонщина. И эта помощь не будет прекращаться до полной нашей Победы", – отметил операционный директор Группы Метинвест Александр МИРОНЕНКО.

Всего с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на поддержку Украины уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".