Уже почти 6,5 млн украинцев подали заявку на "еПоддержку".

Около половины выплат "зимней тысячи" было перечислено за коммунальные услуги. Об этом своем вечернем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Говоря о сегодняшнем докладе первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко о правительственных программах, в частности "еПоддержки", он отметил, что уже почти 6,5 миллионов украинцев подали заявку на "еПоддержку". Из них 1 млн 600 тыс. - заявки на детей.

"Темп развития этой программы хороший, как мы и рассчитывали. Очевидно, что программа нужна людям. И уже идут первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги. Значительная часть идет на волонтерские фонды. И это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию за счет этих средств", - рассказал Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что "еПоддержка" будет работать в течение трех месяцев зимы, - это время, когда можно будет подать заявку. И в течение всего следующего года можно будет потратить эти средства.

"Тысяча Зеленского" - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 11 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Переводы государственной помощи в размере 1 тыс. грн уже поступают на банковские карты граждан.

Глава правительства напомнил, что оставить заявку на получение средств можно в "Дії". Также Шмыгаль поделился, что с 10 декабря заявки принимаются и через банки-партнеры. Кроме того, получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через "Укрпочту".

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