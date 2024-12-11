Премьер-министр напомнил, что украинцы могут потратить выплату на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг, а также медицинские и образовательные услуги.

Украинцы начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Переводы государственной помощи в размере 1000 гривень уже поступают на банковские карты граждан, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что оставить заявку на получение средств можно в "Дії". Также премьер-министр поделился, что с 10 декабря заявки принимаются и через банки-партнеры. Кроме того, получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через "Укрпочту".

Шмыгаль рассказал, что украинцы могут потратить 1000 гривень государственной помощи на покупку лекарств, оплату коммунальных услуг, а также медицинские и образовательные услуги. Помимо этого есть возможность перевести деньги на помощь ВСУ.

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Напомним, что оставить заявку на присоединение к программе "Зимняя еПоддержка" в "Дії", можно в декабре, январе и феврале. Стоит отметить, что выплаты поступают только на карту "Национального кэшбэка".

Через "Укрпочту" получать выплаты могут только некоторые категории граждан:

пенсионеры старше 60 лет;

лица с инвалидностью I и II группы;

лица с инвалидностью с детства I и II группы;

люди, получающие надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;

люди, получающие все виды пенсионных и социальных выплат через "Укрпочту" на территориях активных боевых действий.

Помимо этого получать выплаты могут не только взрослые украинцы, но и дети. Один из родителей может заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

С 10 декабря украинцы также получили возможность оставить заявку на присоединение к программе "Зимняя еПоддержка" в банках-партнерах. Это касается только лиц, у которых нет идентификационного кода по религиозным убеждениям, пенсионерам старше 65 лет, а также попечителей или законных представителей малолетних/несовершеннолетних лиц.

В список банков, которые выпускают карты "Национальный кэшбек" и принимают заявки на выплату 1000 гривень, входят:

"А-Банк";

"Аккордбанк";

"ПриватБанк";

"Sense Bank";

"БАНК ГЛОБУС".

"Тысяча Зеленского" - последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как получить выплату по программе "Зимняя еПоддержка" без "Дії". По его словам, 10 декабря было подано более 6 миллионов заявок на получение тысячи гривень.

Кроме того, депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк поделилась, на что можно потратить "1000 Зеленского", полученную на "Укрпочте". Она говорит, что есть очень много желающих получить эти деньги.

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