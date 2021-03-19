За минувшие сутки состояние первой десятки мирового списка Forbes сократилось на $23 млрд. Единственным, кто не потерял деньги, а наоборот — заработал, оказался инвестор Уоррен Баффет.

За день суммарное состояние первой десятки мирового рейтинга Forbes сократилось более чем на $23 млрд.

Это следует из данных Forbes Real-Time.

Читайте такжеСостояние Илона Маска выросло на $11 миллиардов за неделю

Больше всего за минувший сутки потерял СЕО Tesla и SpaceX Илон Маск - его состояние сократилось на $9,9 млрд (5,77%) и составляет $162,1 млрд. В рейтинге Forbes он занимает третье место.

Основатель Amazon сохранил за собой первую строчку рейтинга Forbes, потеряв за день $5,7 млрд. Его состояние составляет $178,1 млрд.

Благодаря таким потерям Маска, на вторую строчку рейтинга Forbes вернулся самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось всего на $0,5 млрд - до $162,6 млрд.

Основатель и СЕО Facebook Марк Цукерберг потерял $1,9 млрд, теперь его состояние оценивается в $101,7 млрд. Также сократилось состояние сооснователей Google Ларри Пейджа (на $2,3 млрд) и Сергея Брина (на $2,2 млрд). Они занимают восьмую и девятую строчки рейтинга с состояниями в $88,6 млрд в $86 млрд соотвественно.

Единственным миллиардером из топ-10 рейтинга Forbes, чьё состояние за минувшие сутки выросло, оказался Уоррен Баффет. За день инвестор стал богаче на $0,5 млрд и расположился на шестом месте рейтинга с капиталом в $96,5 млрд.

Как менялся рейтинг

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко