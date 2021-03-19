За день суммарное состояние первой десятки мирового рейтинга Forbes сократилось более чем на $23 млрд.
Это следует из данных Forbes Real-Time.
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Больше всего за минувший сутки потерял СЕО Tesla и SpaceX Илон Маск - его состояние сократилось на $9,9 млрд (5,77%) и составляет $162,1 млрд. В рейтинге Forbes он занимает третье место.
Основатель Amazon сохранил за собой первую строчку рейтинга Forbes, потеряв за день $5,7 млрд. Его состояние составляет $178,1 млрд.
Благодаря таким потерям Маска, на вторую строчку рейтинга Forbes вернулся самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно. Его состояние сократилось всего на $0,5 млрд - до $162,6 млрд.
Основатель и СЕО Facebook Марк Цукерберг потерял $1,9 млрд, теперь его состояние оценивается в $101,7 млрд. Также сократилось состояние сооснователей Google Ларри Пейджа (на $2,3 млрд) и Сергея Брина (на $2,2 млрд). Они занимают восьмую и девятую строчки рейтинга с состояниями в $88,6 млрд в $86 млрд соотвественно.
Единственным миллиардером из топ-10 рейтинга Forbes, чьё состояние за минувшие сутки выросло, оказался Уоррен Баффет. За день инвестор стал богаче на $0,5 млрд и расположился на шестом месте рейтинга с капиталом в $96,5 млрд.
Как менялся рейтинг
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- Глава компании Tesla Илон Маск за первую неделю февраля 2021 года разбогател на 11,5 миллиарда долларов на фоне подорожания акций компании на 7,4%
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